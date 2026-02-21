Рейтинг@Mail.ru
Подвиги контр-адмирала Владимира Истомина
Инфографика
Подвиги контр-адмирала Владимира Истомина
Подвиги контр-адмирала Владимира Истомина - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Подвиги контр-адмирала Владимира Истомина
21 февраля 1810 года родился герой Крымской войны Владимир Истомин. Контр-адмирал с началом обороны Севастополя возглавил один из важнейших участков...
2026-02-21T09:45
2026-02-21T09:45
инфографика
новости
владимир истомин
крымская война
севастополь
история
крым в истории: секреты, факты, фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. 21 февраля 1810 года родился герой Крымской войны Владимир Истомин. Контр-адмирал с началом обороны Севастополя возглавил один из важнейших участков оборонительной линии – 4-ю дистанцию, включавшую Малахов курган и прилегающие редуты.Проявлял мужество и героизм, находился в самых опасных местах и личным примером воодушевлял солдат и матросов на выполнение воинского долга. Погиб в бою. О его подвигах – инфографика РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир истомин, крымская война, севастополь, история
Подвиги контр-адмирала Владимира Истомина

21 февраля родился герой Крымской войны - контр-адмирал Владимир Истомин

09:45 21.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. 21 февраля 1810 года родился герой Крымской войны Владимир Истомин. Контр-адмирал с началом обороны Севастополя возглавил один из важнейших участков оборонительной линии – 4-ю дистанцию, включавшую Малахов курган и прилегающие редуты.
Проявлял мужество и героизм, находился в самых опасных местах и личным примером воодушевлял солдат и матросов на выполнение воинского долга. Погиб в бою.
О его подвигах – инфографика РИА Новости Крым.
