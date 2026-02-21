https://crimea.ria.ru/20260221/podvigi-kontr-admirala-vladimira-istomina-v-infografike-ria-novosti-krym-1144345456.html
Подвиги контр-адмирала Владимира Истомина
Подвиги контр-адмирала Владимира Истомина - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Подвиги контр-адмирала Владимира Истомина
21 февраля 1810 года родился герой Крымской войны Владимир Истомин. Контр-адмирал с началом обороны Севастополя возглавил один из важнейших участков... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T09:45
2026-02-21T09:45
2026-02-21T09:45
инфографика
новости
владимир истомин
крымская война
севастополь
история
крым в истории: секреты, факты, фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111726/29/1117262971_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_93f8eef47e1376a451a327cb73de1035.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. 21 февраля 1810 года родился герой Крымской войны Владимир Истомин. Контр-адмирал с началом обороны Севастополя возглавил один из важнейших участков оборонительной линии – 4-ю дистанцию, включавшую Малахов курган и прилегающие редуты.Проявлял мужество и героизм, находился в самых опасных местах и личным примером воодушевлял солдат и матросов на выполнение воинского долга. Погиб в бою. О его подвигах – инфографика РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111726/29/1117262971_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_271ec4a4de27640ee3116ca73a69826b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, владимир истомин, крымская война, севастополь, история, крым в истории: секреты, факты, фото, инфографика
Подвиги контр-адмирала Владимира Истомина
21 февраля родился герой Крымской войны - контр-адмирал Владимир Истомин