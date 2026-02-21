https://crimea.ria.ru/20260221/otkryvaet-pravdu-simonyan-o-festivale-rtdok-vremya-nashikh-geroev-1153398196.html

Открывает правду: Симоньян о фестивале "RТ.Док: Время наших героев"

Открывает правду: Симоньян о фестивале "RТ.Док: Время наших героев" - РИА Новости Крым, 21.02.2026

Открывает правду: Симоньян о фестивале "RТ.Док: Время наших героев"

Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" открывает правду о специальной военной операции людям по всему миру, в том числе в странах НАТО. Об этом... РИА Новости Крым, 21.02.2026

2026-02-21T18:30

2026-02-21T18:30

2026-02-21T18:30

маргарита симоньян

общество

культура

память

нато

rt

международная медиагруппа "россия сегодня"

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1b/1124634638_0:170:3071:1898_1920x0_80_0_0_12379b37dff9f16c3d296cf9806bd6f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" открывает правду о специальной военной операции людям по всему миру, в том числе в странах НАТО. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Четвертый Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" стартовал в Москве в Национальном центре "Россия" в пятницу. Он продлится до 23 февраля. Симоньян направила видеообращение на церемонию открытия фестиваля.В программу фестиваля вошли 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов, в том числе сотрудников РИА Новости, RT, Первого канала, "России 1", НТВ, телеканала "360" и независимых документалистов.Церемония закрытия фестиваля состоится 23 февраля в 17.30 по московскому времени, она будет совмещена с праздничным концертом ко Дню защитника Отечества, организованным совместно с Национальным центром "Россия".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, общество, культура, память, нато, rt, международная медиагруппа "россия сегодня", новости