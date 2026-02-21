https://crimea.ria.ru/20260221/otkryvaet-pravdu-simonyan-o-festivale-rtdok-vremya-nashikh-geroev-1153398196.html
Открывает правду: Симоньян о фестивале "RТ.Док: Время наших героев"
Открывает правду: Симоньян о фестивале "RТ.Док: Время наших героев" - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Открывает правду: Симоньян о фестивале "RТ.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" открывает правду о специальной военной операции людям по всему миру, в том числе в странах НАТО. Об этом... РИА Новости Крым, 21.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" открывает правду о специальной военной операции людям по всему миру, в том числе в странах НАТО. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Четвертый Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" стартовал в Москве в Национальном центре "Россия" в пятницу. Он продлится до 23 февраля. Симоньян направила видеообращение на церемонию открытия фестиваля.В программу фестиваля вошли 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов, в том числе сотрудников РИА Новости, RT, Первого канала, "России 1", НТВ, телеканала "360" и независимых документалистов.Церемония закрытия фестиваля состоится 23 февраля в 17.30 по московскому времени, она будет совмещена с праздничным концертом ко Дню защитника Отечества, организованным совместно с Национальным центром "Россия".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" открывает правду о специальной военной операции людям по всему миру, в том числе в странах НАТО. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Время наших героев" - это потрясающий совершенно проект, который открывает глаза на правду людям в огромном количестве стран, в том числе в странах НАТО, людям, которые иначе никогда не могли бы себе представить, что на самом деле происходит на СВО и что из себя на самом деле представляет так называемая война на Украине", - цитирует Симоньян РИА Новости.
Четвертый Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" стартовал в Москве в Национальном центре "Россия" в пятницу. Он продлится до 23 февраля. Симоньян направила видеообращение на церемонию открытия фестиваля.
В программу фестиваля вошли 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов, в том числе сотрудников РИА Новости, RT, Первого канала, "России 1", НТВ, телеканала "360" и независимых документалистов.
Церемония закрытия фестиваля состоится 23 февраля в 17.30 по московскому времени, она будет совмещена с праздничным концертом ко Дню защитника Отечества, организованным совместно с Национальным центром "Россия".
