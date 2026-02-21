https://crimea.ria.ru/20260221/otdykh-naedine-s-soboy--rossiyane-edut-v-yaltu-i-sevastopol-1153365394.html

Отдых наедине с собой – россияне едут в Ялту и Севастополь

Отдых наедине с собой – россияне едут в Ялту и Севастополь - РИА Новости Крым, 21.02.2026

Отдых наедине с собой – россияне едут в Ялту и Севастополь

Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в феврале 2026 года. Об этом сообщает российский сервис бронирования... РИА Новости Крым, 21.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в феврале 2026 года. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.В соответствии с аналитикой платформы, Севастополь занял восьмую позицию рейтинга со средней стоимостью суточного размещения 3030 рублей. Чаще всего одиночные путешественники останавливаются в городе на два дня. Ялта оказалась на десятой строке со средней ценой за номер в 3466 рублей. В курортной столице Крыма в среднем останавливаются на пять ночей.Симферополь и Алушта вошли в десятку туристических направлений для отдыха весной, где число бронирований увеличилось сильнее всего, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отеляхРоссияне едут в Ялту и Алушту за здоровьем – стоимость размещенияПочему туристы возвращаются в Крым

