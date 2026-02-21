https://crimea.ria.ru/20260221/otdykh-naedine-s-soboy--rossiyane-edut-v-yaltu-i-sevastopol-1153365394.html
Отдых наедине с собой – россияне едут в Ялту и Севастополь
Отдых наедине с собой – россияне едут в Ялту и Севастополь - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Отдых наедине с собой – россияне едут в Ялту и Севастополь
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в феврале 2026 года. Об этом сообщает российский сервис бронирования... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T21:38
2026-02-21T21:38
2026-02-21T21:38
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
общество
ялта
севастополь
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151963571_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a70d1fa460cf2193145ed226ef826e0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в феврале 2026 года. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.В соответствии с аналитикой платформы, Севастополь занял восьмую позицию рейтинга со средней стоимостью суточного размещения 3030 рублей. Чаще всего одиночные путешественники останавливаются в городе на два дня. Ялта оказалась на десятой строке со средней ценой за номер в 3466 рублей. В курортной столице Крыма в среднем останавливаются на пять ночей.Симферополь и Алушта вошли в десятку туристических направлений для отдыха весной, где число бронирований увеличилось сильнее всего, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отеляхРоссияне едут в Ялту и Алушту за здоровьем – стоимость размещенияПочему туристы возвращаются в Крым
крым
ялта
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151963571_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f4b3fa3d783743c486d9abcde48a654f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, ялта, севастополь, новости крыма
Отдых наедине с собой – россияне едут в Ялту и Севастополь
Ялта и Севастополь вошли в топ-10 направлений для одиночных путешествий в феврале