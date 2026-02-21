https://crimea.ria.ru/20260221/ot-evromaydana-do-svo-khronologiya-ukrainskoy-katastrofy-1153375882.html
От "Евромайдана" до СВО: хронология украинской катастрофы
От "Евромайдана" до СВО: хронология украинской катастрофы - РИА Новости Крым, 21.02.2026
От "Евромайдана" до СВО: хронология украинской катастрофы
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Это решение стало закономерным... РИА Новости Крым, 21.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Это решение стало закономерным продолжением многолетнего конфликта, начавшегося после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Тогда в результате так называемого "Евромайдана" власть захватили национал-радикалы. Их действия стали причиной войны в Донбассе и гибели тысяч мирных граждан, политического и экономического кризисов, фактической западной колонизации Украины и ее постепенного разрушения. Кто и как подводил Украину к катастрофе, какую роль сыграли в этих событиях США и Европа и почему Россия была вынуждена начать специальную военную операцию – смотрите в фильме Sputnik на русском "Госпереворот".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
