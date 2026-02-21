https://crimea.ria.ru/20260221/osuzhdennyy-za-napadenie-na-gubernatora-murmanskoy-oblasti-pogib-na-svo-1153393959.html

Осужденный за нападение на губернатора Мурманской области погиб на СВО

21.02.2026











СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Осужденный за нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов погиб в зоне СВО. Об этом сообщается на личной странице Быданова в социальной сети ВКонтакте."04.01.2026 года в ходе проведения специальной военной операции при выполнении боевой задачи погиб любимый сын, брат, племянник Быданов Александр Владимирович", – сообщают близкие на странице Быданова в ВК.В октябре 2024 Александр Быданов был осужден на 13 лет колонии строгого режима за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которое совершил в апреле того же года. Как установило следствие, мужчина ждал, когда глава региона завершит встречу с жителями в Апатитах, и в удобный для нападения момент нанес ему удар ножом в живот. При задержании Быданов получил пулевое ранение в ногу. На суде на вопрос о том, собирался ли он убить губернатора, Быданов ответил утвердительно, хотя до этого настаивал, что хотел лишь причинить ему вред из чувства личной неприязни.Андрея Чибиса после нападения прооперировали. Сразу после операции медики сообщали, что его здоровью и жизни ничто не угрожает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.













