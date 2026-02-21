https://crimea.ria.ru/20260221/orban-postavil-ukraine-ultimatum-iz-za-druzhby-vsled-za-fitso-1153398013.html
Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за Фицо
21.02.2026
Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за Фицо
Венгрия вслед за Словакией рассматривает остановку подачи электроэнергии на Украину в связи с необоснованным прекращением Киевом транзита российской нефти по... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T18:26
2026-02-21T18:26
2026-02-21T18:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Венгрия вслед за Словакией рассматривает остановку подачи электроэнергии на Украину в связи с необоснованным прекращением Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом в ходе предвыборного мероприятия в Бекешчабе заявил министр страны Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что если в понедельник, 23 февраля, Владимир Зеленский не восстановит прокачку нефти через "Дружбу", то Братислава перекроет подачу электричества Украине.На днях Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасовВенгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" в конце января 2026 года. Украинские власти не возобновляют его транспортировку в Европу, ссылаясь на повреждения объекта из-за "атак России".Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для ВенгрииАтака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила Трампа
2026
Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за Фицо
