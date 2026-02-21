Рейтинг@Mail.ru
Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за Фицо - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260221/orban-postavil-ukraine-ultimatum-iz-za-druzhby-vsled-za-fitso-1153398013.html
Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за Фицо
Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за Фицо - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за Фицо
Венгрия вслед за Словакией рассматривает остановку подачи электроэнергии на Украину в связи с необоснованным прекращением Киевом транзита российской нефти по... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T18:26
2026-02-21T18:26
виктор орбан
венгрия
украина
электроэнергия
политика
внешняя политика
в мире
нефтепровод "дружба"
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136626671_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d9bf3f1a5d94a1da18b8fe2a65676b49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Венгрия вслед за Словакией рассматривает остановку подачи электроэнергии на Украину в связи с необоснованным прекращением Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом в ходе предвыборного мероприятия в Бекешчабе заявил министр страны Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что если в понедельник, 23 февраля, Владимир Зеленский не восстановит прокачку нефти через "Дружбу", то Братислава перекроет подачу электричества Украине.На днях Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасовВенгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" в конце января 2026 года. Украинские власти не возобновляют его транспортировку в Европу, ссылаясь на повреждения объекта из-за "атак России".Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для ВенгрииАтака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила Трампа
венгрия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136626671_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_449ed40f7ebb44ccb5f8eaae961ddbbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор орбан, венгрия, украина, электроэнергия, политика, внешняя политика, в мире, нефтепровод "дружба", новости
Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за Фицо

Венгрия может прекратить подачу электричества Украине вслед за Словакией – Орбан

18:26 21.02.2026
 
© GEORG HOCHMUTHПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
© GEORG HOCHMUTH
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Венгрия вслед за Словакией рассматривает остановку подачи электроэнергии на Украину в связи с необоснованным прекращением Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом в ходе предвыборного мероприятия в Бекешчабе заявил министр страны Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.
"Если мы это сделаем, могут произойти неприятные вещи. Словаки рассматривают (остановку подачи электроэнергии. – ред.). И, если потребуется, мы тоже применим эту третью контрмеру", – заявил Орбан, подчеркнув, что Венгрия обеспечивает значительную часть электроснабжения Украины.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что если в понедельник, 23 февраля, Владимир Зеленский не восстановит прокачку нефти через "Дружбу", то Братислава перекроет подачу электричества Украине.
На днях Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов
Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" в конце января 2026 года. Украинские власти не возобновляют его транспортировку в Европу, ссылаясь на повреждения объекта из-за "атак России".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Венгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"
Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии
Атака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила Трампа
 
Виктор ОрбанВенгрияУкраинаЭлектроэнергияПолитикаВнешняя политикаВ миреНефтепровод "Дружба"Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:19Зеленский ввел персональные санкции против 46 россиян
18:57Кому царь-блин, а кому чучело: в Крыму необычно проводили Масленицу
18:41Пять человек погибли от отравления угарным газом под Вологдой
18:30Открывает правду: Симоньян о фестивале "RТ.Док: Время наших героев"
18:26Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за Фицо
18:04РФ уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на Байкале
17:56Финский залив замерз впервые за 15 лет – туда направлен атомный ледокол
17:31На Кубани шторм выбросил на побережье мазут
17:15ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известно
17:06Где можно будет бесплатно припарковаться в Севастополе 23 февраля
16:48В Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденных
16:21Не история, а истории: как в Крыму работают экскурсоводы
16:09Крымский мост – обстановка сейчас
15:59Лавины ожидаются на Кубани и в Адыгее
15:41Россия ответит: чем обернется для Южной Кореи участие в НАТО PURL
15:22Крымчанка взяла "бронзу" на Первенстве России по самбо среди юниоров
15:05Крымский мост сейчас – в пробке после закрытия движения 330 авто
14:55Крымский мост открыли для движения транспорта
14:53Рейд в Севастополе открыли
14:3917 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи
Лента новостейМолния