Новости СВО: Киев потерял еще 1265 боевиков за сутки

Вооруженные силы Украины в ходе продвижения российской армии потеряли убитыми и ранеными еще 1265 военнослужащих за минувшие сутки. Это следует из сводки... РИА Новости Крым, 21.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в ходе продвижения российской армии потеряли убитыми и ранеными еще 1265 военнослужащих за минувшие сутки. Это следует из сводки Минобороны РФ.По данным МО РФ, самые крупные потери – до 370 военнослужащих – ВСУ понесли в боях с российскими подразделениями группировки войск "Восток", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.Одновременно российские бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, сократив армию противника еще почти на 350 боевиков."Нанесли поражение живой силе и технике егерской, пехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Гришино, Анновка, Новоалександровка, Шевченко, Белицкое, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области", – уточнили в военном ведомстве.Подразделения группировки войск "Север" также заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Сенное, Малая Корчаковка, Кондратовка и Мирополье в Сумской области, добавили в МО РФ.Кроме того, за минувшие сутки подразделения группировки войск "Запад" освободили еще один населенный пункт в ДНР и поразили живую силу и технику семи бригад ВСУ в Харьковской области (в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка и Осиново) и в ДНР (н.п. Красный Лиман). Потери украинских войск здесь составили до 170 боевиков.Еще 110 украинских военных ВСУ потеряли в ходе маневров подразделений "Южной" группировки войск ВС РФ, которые улучшили положение по переднему краю, отметили в Минобороны.Также в течение суток бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение и разбили врага под Юльевкой, Камышевахой и Григоровкой в Запорожской области, а также в районе Антоновки в Херсонской области, уничтожив до полусотни украинских боевиков.В Минобороны также подчеркнули, что за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ была уничтожена транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности "Фламинго", объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также местам сборки, хранения и предполетной подготовки БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141-м районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Карповку в ДНР — МинобороныПВО за сутки сбила 5 ракет большой дальности "Фламинго" и 7 ракет HIMARS 17 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
ВС РФ за сутки сократили армию Украины еще на 1265 боевиков – сводка Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в ходе продвижения российской армии потеряли убитыми и ранеными еще 1265 военнослужащих за минувшие сутки. Это следует из сводки Минобороны РФ.
По данным МО РФ, самые крупные потери – до 370 военнослужащих – ВСУ понесли в боях с российскими подразделениями группировки войск "Восток", которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.
"Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Александровка Днепропетровской области, Воздвижевка, Верхняя Терса, Любицкое, Чаривное и Комсомольское Запорожской области", – рассказали в Минобороны.
Одновременно российские бойцы группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, сократив армию противника еще почти на 350 боевиков.
"Нанесли поражение живой силе и технике егерской, пехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Гришино, Анновка, Новоалександровка, Шевченко, Белицкое, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области", – уточнили в военном ведомстве.
Подразделения группировки войск "Север" также заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Сенное, Малая Корчаковка, Кондратовка и Мирополье в Сумской области, добавили в МО РФ.
"В Харьковской области нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Ветеринарное, Старица и Приколотное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих", – уточняется в сводке.
Кроме того, за минувшие сутки подразделения группировки войск "Запад" освободили еще один населенный пункт в ДНР
и поразили живую силу и технику семи бригад ВСУ в Харьковской области (в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка и Осиново) и в ДНР (н.п. Красный Лиман). Потери украинских войск здесь составили до 170 боевиков.
Еще 110 украинских военных ВСУ потеряли в ходе маневров подразделений "Южной" группировки войск ВС РФ, которые улучшили положение по переднему краю, отметили в Минобороны.
"Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Краматорск, Никифоровка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики", – сообщили в МО РФ.
Также в течение суток бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение и разбили врага под Юльевкой, Камышевахой и Григоровкой в Запорожской области, а также в районе Антоновки в Херсонской области, уничтожив до полусотни украинских боевиков.
В Минобороны также подчеркнули, что за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ была уничтожена транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности "Фламинго", объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также местам сборки, хранения и предполетной подготовки БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141-м районе.
