Не история, а истории: как в Крыму работают экскурсоводы

РИА Новости Крым, 21.02.2026

Стереотип о том, что экскурсовод – это такая тетушка старше среднего возраста, жонглирующая непонятыми датами и именами, уходит в прошлое. Сейчас экскурсовод все чаще – энергичный и молодой, с хорошим чувством юмора, богатым кругозором и желанием найти общий язык с совершенно разными экскурсантами. 21 февраля экскурсоводы всего мира отмечают свой профессиональный праздник. И какой же туристический Крым без экскурсоводов!Николай Русин абсолютно соответствует типу экскурсовода нового времени. Он мужчина, он молод и спортивен, любит родной край и расширяет свои знания о нем каждый день.- Я родился в Алуште. И, когда в старших классах встал выбор профессии после школы, я поступил на географический факультет тогда еще Таврического национального университета, выбрал специализацию "рекреационное хозяйство и туристская экскурсионная деятельность". У меня мама - организатор экскурсий.Первый экскурсионный опыт – водить экскурсантов в горы радиальными маршрутами. Три года походов.- Это была больше работа не экскурсовода, а проводника. Но именно в горах я постигал азы экскурсионного дела. После вуза вернулся в родную Алушту и начал все заново.Гид VS экскурсовод"Заново" - это другая деятельность, телевизионная. Среди различных репортажей в портфолио Николая - в том числе и краеведческо-исторические. В тему Николай погружался глубоко.- Было бы странным потом просто оставить это. И я придумал водить городские пешеходные экскурсии по Алуште. Молодой экскурсовод считает, что современный экскурсовод - это в том числе и гид. Раньше эти две профессии были разделены: гид занимался перевозками экскурсантов, их питанием, проживанием, экскурсоводу оставалось лишь рассказывать о достопримечательностях. Сейчас экскурсовод зачастую решает и организационные вопросы. В формате городских экскурсий таких задач приходится решать меньше.- Они более атмосферные, уютные, вы не спешите и размеренно знакомитесь с историей города. Я всегда ориентировался именно на тех, кто вел городские экскурсии: Иван Коваленко из Симферополя, Екатерина Солнце из Ялты, Александр Вертинский из Алупки. Они поняли душу своего города и отдают информацию гостям полуострова также с душой.Николай Русин считает, что туристический Крым еще не достиг предела в развитии городских экскурсий, есть к чему стремиться. В примеры ставит Москву, Петербург и даже Краснодар. Он убежден, что формат экскурсий надо менять, потому что и экскурсант пошел совсем другой, налицо конфликт поколений и интересов.- Зумеры хотят нестандартных подходов, новых технологий, использования искусственного интеллекта, дополненной реальности. Это все очень популярно в больших городах и пока медленно доходит до нас. Сделать людей счастливымиВ целом, считает он, в Крыму экскурсионная школа очень сильна и хорошие традиции, а вот методику пора менять: гостям полуострова хочется больше вовлеченности, интерактива, гастроэкскурсий, экскурсий-квизов, квестов, дополненной реальности.- Их больше интересуют истории людей, которые жили в тех или иных местах. И меньше интересны даты, тяжелые цифры и факты. Мне кажется, что потоковые экскурсии уже уходят, люди выбирают индивидуальный формат, небольшие группы в 10-12 человек, даже если это дороже. Они хотят не спеша погрузиться в историю города, в который приехали.В экскурсии, как в хорошем кино или спектакле, должен быть свой ритм и свои паузы-переключения.- Сразу же надо человека заинтересовать каким-то интересным фактом или историей, чтобы он сказал: "Вау, серьезно?! Это было здесь, происходило в реальности?" В самом начале расположить людей к себе, чтобы возникло ощущение не учителя-ментора, а хорошего друга, который обладает полезной информацией, которую умеет доносить в увлекательной форме. Труд экскурсовода многое оставляет "за ширмой". Это постоянное чтение специальной литературы, многодневная работа в архивах в поиске первоисточников, интересных фактов, перепроверки фактов.Самое сложное в любимой работе, говорит Николай, это понять, нравится или нет человеку его рассказ, потому что бывают люди, по лицу которых невозможно прочитать эмоции. Иногда не радует и неустойчивая крымская погода.- Когда много говоришь на морозе, в дождь, это, конечно же, влияет на здоровье. Но зато моя пешая активность поддерживает меня в хорошей физической форме.А то, что делает работу любимой – это возможность людям дать знания о своем любимом крае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

