На Кубани шторм выбросил на побережье мазут

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за шторма на побережье выбросило прошлогодний мазут, попавший в море с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров. Волонтеры и спасатели ведут уборку. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.Отмечается, что к уборке привлечены силы МЧС, а также специалисты Кубань-СПАС, представители администрации Анапы и жители курорта, которые в течение субботнего дня уже собрали почти сто мешков штормового мусора и фрагментов нефтепродуктов."Также уборку организовали в поселке Веселовка Темрюкского района. Небольшие фрагменты нефтепродуктов убирают сотрудники Кубань-СПАС и волонтеры", – добавили в ведомстве.Накануне пресс-служба правительства РФ по итогам заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС сообщала, что за прошедшую неделю новых случаев выброса мазута на побережья Крыма и Кубани не фиксировали.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.В декабре 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике завершили утилизацию отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, и всего на многоэтапную переработку передали около 911 тонн отходов, а не поддающиеся биологической утилизации отходы направлены на термическое обезвреживание на спецплощадку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеровЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море

