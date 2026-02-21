На Кубани шторм выбросил на побережье мазут
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за шторма на побережье выбросило прошлогодний мазут, попавший в море с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров. Волонтеры и спасатели ведут уборку. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
"В Анапе убирают старые выбросы мазута, которые подняло со дна прибрежной части моря сильным штормом. Их обнаружили во время ежедневного мониторинга береговой полосы на трех участках от центрального пляжа Анапы до пляжа "Тортуга" села Витязево", – сказано в сообщении.
Отмечается, что к уборке привлечены силы МЧС, а также специалисты Кубань-СПАС, представители администрации Анапы и жители курорта, которые в течение субботнего дня уже собрали почти сто мешков штормового мусора и фрагментов нефтепродуктов.
"Также уборку организовали в поселке Веселовка Темрюкского района. Небольшие фрагменты нефтепродуктов убирают сотрудники Кубань-СПАС и волонтеры", – добавили в ведомстве.
Накануне пресс-служба правительства РФ по итогам заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС сообщала, что за прошедшую неделю новых случаев выброса мазута на побережья Крыма и Кубани не фиксировали.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
В декабре 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике завершили утилизацию отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, и всего на многоэтапную переработку передали около 911 тонн отходов, а не поддающиеся биологической утилизации отходы направлены на термическое обезвреживание на спецплощадку.
