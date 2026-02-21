На крымском полуострове увеличат количество саперов

https://crimea.ria.ru/20260221/na-krymskom-poluostrove-uvelichat-kolichestvo-saperov-1153288797.html

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120658916_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_ed51392908fbc8cc55e5c2f54b4a6d79.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. К 2028 году численность саперов МЧС в Крыму и Севастополе увеличат на 400 человек. Соответствующий проект указа президента РФ Владимира Путина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Всего в 2028 году численность военнослужащих в саперных подразделениях по всей стране должна увеличиться почти на 1,9 тысячи человек, а штатная численность военнослужащих в спасательных воинских формированиях - до 9,79 тысячи человек.Поэтапное увеличение численности пиротехников в РФ предполагает создание в структуре центрального аппарата МЧС управления противоминной деятельности. В территориальных главках министерства появятся отделы организации мероприятий противоминной деятельности.Кроме того, планируется создание противоминного учебного методического центра, циклов подготовки специалистов-пиротехников, а также профильных кафедр в учебных и образовательных учреждениях МЧС России. Будет также увеличена численность самих пиротехнических подразделений в системе спасательных воинских формирований министерства.Указ вступит в силу со дня его подписания и распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2026 года.Сотрудники МЧС регулярно обезвреживают взрывоопасные предметы в Крыму и Севастополе: обезвреживают мины времен Великой Отечественной войны, артиллерийские снаряды, авиабомбы и другие взрывоопасные предметы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеВ Севастополе во дворе жилого дома нашли 50-килограммовую авиабомбу250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе

