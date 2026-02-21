Рейтинг@Mail.ru
На крымском полуострове увеличат количество саперов - РИА Новости Крым, 21.02.2026
На крымском полуострове увеличат количество саперов
На крымском полуострове увеличат количество саперов - РИА Новости Крым, 21.02.2026
На крымском полуострове увеличат количество саперов
К 2028 году численность саперов МЧС в Крыму и Севастополе увеличат на 400 человек. Соответствующий проект указа президента РФ Владимира Путина опубликован на... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T21:16
2026-02-21T21:16
крым
новости севастополя
севастополь
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
разминирование
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. К 2028 году численность саперов МЧС в Крыму и Севастополе увеличат на 400 человек. Соответствующий проект указа президента РФ Владимира Путина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Всего в 2028 году численность военнослужащих в саперных подразделениях по всей стране должна увеличиться почти на 1,9 тысячи человек, а штатная численность военнослужащих в спасательных воинских формированиях - до 9,79 тысячи человек.Поэтапное увеличение численности пиротехников в РФ предполагает создание в структуре центрального аппарата МЧС управления противоминной деятельности. В территориальных главках министерства появятся отделы организации мероприятий противоминной деятельности.Кроме того, планируется создание противоминного учебного методического центра, циклов подготовки специалистов-пиротехников, а также профильных кафедр в учебных и образовательных учреждениях МЧС России. Будет также увеличена численность самих пиротехнических подразделений в системе спасательных воинских формирований министерства.Указ вступит в силу со дня его подписания и распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2026 года.Сотрудники МЧС регулярно обезвреживают взрывоопасные предметы в Крыму и Севастополе: обезвреживают мины времен Великой Отечественной войны, артиллерийские снаряды, авиабомбы и другие взрывоопасные предметы.
На крымском полуострове увеличат количество саперов

В Крыму и Севастополе к 2028 году увеличат количество саперов на 400 человек

21:16 21.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevСапер обезвреживает учебную мину
Сапер обезвреживает учебную мину - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. К 2028 году численность саперов МЧС в Крыму и Севастополе увеличат на 400 человек. Соответствующий проект указа президента РФ Владимира Путина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В 2026 году число пиротехников ведомства планируется увеличить на 39 человек. В 2027-2028 годах - еще на 360 человек. В эти же сроки будет увеличена на 457 человек численность пиротехнических подразделений МЧС РФ, расположенных на территории Донецкой и Луганской народных республик", - цитирует информацию РИА Новости.

Всего в 2028 году численность военнослужащих в саперных подразделениях по всей стране должна увеличиться почти на 1,9 тысячи человек, а штатная численность военнослужащих в спасательных воинских формированиях - до 9,79 тысячи человек.
Поэтапное увеличение численности пиротехников в РФ предполагает создание в структуре центрального аппарата МЧС управления противоминной деятельности. В территориальных главках министерства появятся отделы организации мероприятий противоминной деятельности.
Кроме того, планируется создание противоминного учебного методического центра, циклов подготовки специалистов-пиротехников, а также профильных кафедр в учебных и образовательных учреждениях МЧС России. Будет также увеличена численность самих пиротехнических подразделений в системе спасательных воинских формирований министерства.
Указ вступит в силу со дня его подписания и распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2026 года.
Сотрудники МЧС регулярно обезвреживают взрывоопасные предметы в Крыму и Севастополе: обезвреживают мины времен Великой Отечественной войны, артиллерийские снаряды, авиабомбы и другие взрывоопасные предметы.
КрымНовости СевастополяСевастопольМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Разминирование
 
