https://crimea.ria.ru/20260221/laviny-ozhidayutsya-na-kubani-i-v-adygee-1153395317.html

Лавины ожидаются на Кубани и в Адыгее

Лавины ожидаются на Кубани и в Адыгее - РИА Новости Крым, 21.02.2026

Лавины ожидаются на Кубани и в Адыгее

Угроза схода лавин с гор объявлена в Краснодарском крае и Республики Адыгея. Об этом предупредили в краевом главке МЧС России. РИА Новости Крым, 21.02.2026

2026-02-21T15:59

2026-02-21T15:59

2026-02-21T15:59

кубань

краснодарский край

мчс краснодарского края

погода

шторм

штормовое предупреждение

новости

стихия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153395193_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_850f5b8123e23e2326010fa38f9c8b27.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Угроза схода лавин с гор объявлена в Краснодарском крае и Республики Адыгея. Об этом предупредили в краевом главке МЧС России.Спасатели призывают туристов отказаться от выхода в горы во время снегопадов. Если непогода застала вас во время похода – важно следить за изменением погоды, избегать мест возможного схода лавин, не идти в лощины и помнить, что снег чаще всего сходит со склонов крутизной более 30 градусов, если на них нет кустарника и деревьев. Если же вы оказались в зоне схода лавины – важно бежать в бок от потока снега, если этого сделать нет возможности – необходимо укрыться под скалой или за стволом большого дерева. Если снег захлестнул – делать широкие движения, словно при плавании, чтобы как можно дольше удержаться на поверхности. В случае, если вы оказались в снежной массе необходимо подтянуть колени к животу, прикрыть рот руками, а после постараться расширить в снегу пространство перед лицом и грудью. Кричать можно в случае, если явно слышите голоса людей, чтобы сберечь воздух.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре туриста погибли при сходе лавины на перевале Дядя ВаняВ Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавиныНа Камчатке спасли геолога из-под лавины

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, мчс краснодарского края, погода, шторм, штормовое предупреждение, новости, стихия