Лавины ожидаются на Кубани и в Адыгее
Угроза схода лавин с гор объявлена в Краснодарском крае и Республики Адыгея. Об этом предупредили в краевом главке МЧС России. РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T15:59
2026-02-21T15:59
2026-02-21T15:59
кубань
краснодарский край
мчс краснодарского края
погода
шторм
штормовое предупреждение
новости
стихия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Угроза схода лавин с гор объявлена в Краснодарском крае и Республики Адыгея. Об этом предупредили в краевом главке МЧС России.Спасатели призывают туристов отказаться от выхода в горы во время снегопадов. Если непогода застала вас во время похода – важно следить за изменением погоды, избегать мест возможного схода лавин, не идти в лощины и помнить, что снег чаще всего сходит со склонов крутизной более 30 градусов, если на них нет кустарника и деревьев. Если же вы оказались в зоне схода лавины – важно бежать в бок от потока снега, если этого сделать нет возможности – необходимо укрыться под скалой или за стволом большого дерева. Если снег захлестнул – делать широкие движения, словно при плавании, чтобы как можно дольше удержаться на поверхности. В случае, если вы оказались в снежной массе необходимо подтянуть колени к животу, прикрыть рот руками, а после постараться расширить в снегу пространство перед лицом и грудью. Кричать можно в случае, если явно слышите голоса людей, чтобы сберечь воздух.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре туриста погибли при сходе лавины на перевале Дядя ВаняВ Непале семь человек погибли и четверо пропали при сходе лавиныНа Камчатке спасли геолога из-под лавины
В горах Кубани и Адыгеи объявлена угроза схода лавин
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Угроза схода лавин с гор объявлена в Краснодарском крае и Республики Адыгея. Об этом предупредили в краевом главке МЧС России.
"24 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1000 м над уровнем моря лавиноопасно", - сказано в сообщении.
Спасатели призывают туристов отказаться от выхода в горы во время снегопадов. Если непогода застала вас во время похода – важно следить за изменением погоды, избегать мест возможного схода лавин, не идти в лощины и помнить, что снег чаще всего сходит со склонов крутизной более 30 градусов, если на них нет кустарника и деревьев.
Если же вы оказались в зоне схода лавины – важно бежать в бок от потока снега, если этого сделать нет возможности – необходимо укрыться под скалой или за стволом большого дерева. Если снег захлестнул – делать широкие движения, словно при плавании, чтобы как можно дольше удержаться на поверхности.
В случае, если вы оказались в снежной массе необходимо подтянуть колени к животу, прикрыть рот руками, а после постараться расширить в снегу пространство перед лицом и грудью. Кричать можно в случае, если явно слышите голоса людей, чтобы сберечь воздух.
