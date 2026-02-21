Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260221/krymskiy-most-perekryli-1153382255.html
Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T14:02
2026-02-21T14:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, транспорт, логистика
Крымский мост перекрыли

На Крымском мосту остановили движение транспорта

14:02 21.02.2026 (обновлено: 14:03 21.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
Крымский мост: информация об очередях и полезные советы
Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь
Лента новостейМолния