https://crimea.ria.ru/20260221/krymskiy-most-perekryli-1153382255.html
Крымский мост перекрыли
Крымский мост перекрыли - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Крымский мост перекрыли
Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T14:02
2026-02-21T14:02
2026-02-21T14:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272190_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_053577734836c2562c422a6dbeb5eed6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272190_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_623f803db02d34cad88e5ea6e1c7111c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, транспорт, логистика