Крымский мост – обстановка сейчас

2026-02-21T16:09

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d8c8ae3065e1df561ab9b0d37b74a596.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Очередь у Крымского моста за час сократилась до 96 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Мост был закрыт в субботу в 14:02. Ограничения действовали 50 минут. После возобновления проезда перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани скопились 330 машин.Мост периодически закрывают в целях безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его сохранность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

