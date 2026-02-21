https://crimea.ria.ru/20260221/krymchanka-vzyala-bronzu-na-pervenstve-rossii-po-sambo-sredi-yuniorov-1153394819.html
Крымчанка взяла "бронзу" на Первенстве России по самбо среди юниоров
Крымчанка взяла "бронзу" на Первенстве России по самбо среди юниоров
2026-02-21T15:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Спортсменка из Крыма Александра Волокотина получила бронзовую медаль на Первенстве России по самбо. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.Соревнования проходили в Казани. "По их результатам будет сформирован состав молодежной сборной России", - добавил спикер крымского парламента.Глава Крыма Сергей Аксенов 17 февраля сообщал, что по итогам 2025 года крымские спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей, что на тысячу больше, чем в 2024-м.Ранее сообщалось, что в Крыму 2026 год объявлен "Годом дворового спорта". Республиканские Спортивные федерации, муниципальные школы и учителя физкультуры выйдут в крымские дворы для проведения соревнований, спортивных игр и тренировок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
