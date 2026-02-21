Рейтинг@Mail.ru
Крымчанка взяла "бронзу" на Первенстве России по самбо среди юниоров - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Крымчанка взяла "бронзу" на Первенстве России по самбо среди юниоров
Крымчанка взяла "бронзу" на Первенстве России по самбо среди юниоров
Спортсменка из Крыма Александра Волокотина получила бронзовую медаль на Первенстве России по самбо. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир... РИА Новости Крым, 21.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Спортсменка из Крыма Александра Волокотина получила бронзовую медаль на Первенстве России по самбо. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.Соревнования проходили в Казани. "По их результатам будет сформирован состав молодежной сборной России", - добавил спикер крымского парламента.Глава Крыма Сергей Аксенов 17 февраля сообщал, что по итогам 2025 года крымские спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей, что на тысячу больше, чем в 2024-м.Ранее сообщалось, что в Крыму 2026 год объявлен "Годом дворового спорта". Республиканские Спортивные федерации, муниципальные школы и учителя физкультуры выйдут в крымские дворы для проведения соревнований, спортивных игр и тренировок.
Крымчанка взяла "бронзу" на Первенстве России по самбо среди юниоров

Крымчанка Александра Волокитина взяла "бронзу" на Первенстве России по самбо среди юниоров

15:22 21.02.2026
 
Крымчанка Александра Волокитина взяла "бронзу" на Первенстве России по самбо среди юниоров
Крымчанка Александра Волокитина взяла бронзу на Первенстве России по самбо среди юниоров
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Спортсменка из Крыма Александра Волокотина получила бронзовую медаль на Первенстве России по самбо. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Крымчанка, член Федерации дзюдо и самбо республики Александра Волокитина одержала очередную спортивную победу, став бронзовым призером Первенства России по самбо среди юниоров и юниорок 18-20 лет", - написал он в Telegram.
Соревнования проходили в Казани.
"По их результатам будет сформирован состав молодежной сборной России", - добавил спикер крымского парламента.
Глава Крыма Сергей Аксенов 17 февраля сообщал, что по итогам 2025 года крымские спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей, что на тысячу больше, чем в 2024-м.
Ранее сообщалось, что в Крыму 2026 год объявлен "Годом дворового спорта". Республиканские Спортивные федерации, муниципальные школы и учителя физкультуры выйдут в крымские дворы для проведения соревнований, спортивных игр и тренировок.
