Кому царь-блин, а кому чучело: в Крыму необычно проводили Масленицу

2026-02-21T18:57

2026-02-21T18:57

2026-02-21T19:16

крым

бахчисарайский район

бахчисарай

бахчисарайский парк миниатюр

праздники и памятные даты

общество

туризм

туризм в крыму

масленица

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153398528_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_2d4fcaea7cb5bb3e528b8e42a3b2d6cb.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму в субботу провожали Масленицу, для чего впервые испекли гигантский блин, диаметром 3,5 метра, а чучело из соломы и лепешек скормили бегемоту Фриде. Об этом РИА Новости Крым рассказала управляющая парком Ольга Смирная."В этот раз решили сделать именно большой-пребольшой блин: он у нас вышел 3,5 метра в диаметре", – рассказала Ольга.Такой огромной сковородки, понятно, не нашлось, так что из положения вышли хитро: блин-гигант слепили из маленьких блинчиков стандартного размера, которых потребовалось более 700.А вот чучело Масленицы в этот праздничный день по традиции не сжигали – оно тоже оказалось на праздничном столе. Только не у гостей парка, а у одного из его обитателей, которого блинами не накормишь.

крым, бахчисарайский район, бахчисарай, бахчисарайский парк миниатюр, праздники и памятные даты, общество, туризм, туризм в крыму, масленица, новости крыма