Кому царь-блин, а кому чучело: в Крыму необычно проводили Масленицу
Кому царь-блин, а кому чучело: в Крыму необычно проводили Масленицу
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму в субботу провожали Масленицу, для чего впервые испекли гигантский блин, диаметром 3,5 метра, а чучело из соломы и лепешек скормили бегемоту Фриде. Об этом РИА Новости Крым рассказала управляющая парком Ольга Смирная."В этот раз решили сделать именно большой-пребольшой блин: он у нас вышел 3,5 метра в диаметре", – рассказала Ольга.Такой огромной сковородки, понятно, не нашлось, так что из положения вышли хитро: блин-гигант слепили из маленьких блинчиков стандартного размера, которых потребовалось более 700.А вот чучело Масленицы в этот праздничный день по традиции не сжигали – оно тоже оказалось на праздничном столе. Только не у гостей парка, а у одного из его обитателей, которого блинами не накормишь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно выбрать муку для блинов на Масленицу – советы экспертаНе объедаться: игумен рассказал о правильном заговении на МасленицуЧто можно и нельзя делать на Масленицу
Кому царь-блин, а кому чучело: в Крыму необычно проводили Масленицу

В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму испекли царь-блин с диаметром 3,5 метра

18:57 21.02.2026 (обновлено: 19:16 21.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму в субботу провожали Масленицу, для чего впервые испекли гигантский блин, диаметром 3,5 метра, а чучело из соломы и лепешек скормили бегемоту Фриде. Об этом РИА Новости Крым рассказала управляющая парком Ольга Смирная.
"В этот раз решили сделать именно большой-пребольшой блин: он у нас вышел 3,5 метра в диаметре", – рассказала Ольга.
© Фото организаторовПразднование Масленицы в Бахчисарайском парке миниатюр
Празднование Масленицы в Бахчисарайском парке миниатюр
© Фото организаторов
Празднование Масленицы в Бахчисарайском парке миниатюр
Такой огромной сковородки, понятно, не нашлось, так что из положения вышли хитро: блин-гигант слепили из маленьких блинчиков стандартного размера, которых потребовалось более 700.

"На все ушло литров 30-40 молока, мешок муки и почти 100 яиц. Ну и у нас было варенье со смородиной, мы его перетирали, делали желейную поливочку, а еще сахарной пудрой все посыпали. Всем очень понравилось", – поделилась управляющая парком.

А вот чучело Масленицы в этот праздничный день по традиции не сжигали – оно тоже оказалось на праздничном столе. Только не у гостей парка, а у одного из его обитателей, которого блинами не накормишь.
"Батюшка вообще не благословлял на то, чтобы блинами угощать животных. Но Фридочку свою, бегемота, мы угостили чучелом. Там солома была и голова – из лепешек. Ну, то есть, все то, что ей можно было кушать", – уточнила Ольга.
© Фото организаторовПразднование Масленицы в Бахчисарайском парке миниатюр
Празднование Масленицы в Бахчисарайском парке миниатюр
© Фото организаторов
Празднование Масленицы в Бахчисарайском парке миниатюр
