Какой сегодня праздник: 21 февраля

21 февраля страны популяризируют родные языки и поздравляют экскурсоводов. А еще в этот день город-крепость Ахтиар получил название Севастополь.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. 21 февраля страны популяризируют родные языки и поздравляют экскурсоводов. А еще в этот день город-крепость Ахтиар получил название Севастополь.Что празднуют в миреМеждународному дню родного языка уже 25 лет. Праздник провозглашен ЮНЕСКО и ежегодно отмечается с 2000-го. Цель дня – содействие языковому и культурному разнообразию и многоязычию.Мир празднует Всемирный день экскурсовода. Это довольно востребованная профессия. Ежедневно тысячи рассказчиков проводят туристические группы по историческим маршрутам и культурным достопримечательностям.Также сегодня отмечают День фельдшера и День женского счастья. Именины у Саввы, Макара, Андрея, Сергея, Петра, Александра, Степана.Знаменательные событияВ 1848 году в Лондоне впервые издан "Манифест коммунистической партии" Карла Маркса и Фридриха Энгельса.В 1885 году в Вашингтоне открыт памятник Джорджу Вашингтону – первому всенародно избранному президенту США.В 1920 году в Советской России была образована Государственная комиссия по электрификации – ГОЭЛРО.Кто родился21 февраля 1904 года родился советский политический деятель Алексей Косыгин, известный как инициатор "косыгинской реформы" 1965 года, направленной на увеличение темпов роста экономики СССР и улучшение материального благополучия граждан.В 1888 году на свет появился русский радиотехник Михаил Бонч-Бруевич – основоположник советской радиоламповой промышленности. Ученый получил около 60 патентов на изобретения в области радиотехники и написал сотни научных трудов.В 1892 году родился американский психолог-неофрейдист Гарри Стэк Салливен, создавший концепцию "межличностной теории психиатрии", в которой обосновал идею о том, что причиной психозов и неврозов индивида являются нарушения межличностных отношений.Также 21 февраля родились актриса Вера Алентова, певец Николай Расторгуев, американский писатель Чак Паланик, французская актриса Мелани Лоран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

