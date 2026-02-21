https://crimea.ria.ru/20260221/iz-gosrezerva-ukrainy-ukrali-pochti-million-dollarov-1153386113.html

Из Госрезерва Украины украли почти миллион долларов

Из Госрезерва Украины украли почти миллион долларов - РИА Новости Крым, 21.02.2026

Из Госрезерва Украины украли почти миллион долларов

На Украине выявили схему хищения средств из госрезерва, по которой бывший чиновник и пятеро его сообщников присвоили порядка 831 тысяч долларов. Подозреваемые... РИА Новости Крым, 21.02.2026

2026-02-21T09:23

2026-02-21T09:23

2026-02-21T09:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. На Украине выявили схему хищения средств из госрезерва, по которой бывший чиновник и пятеро его сообщников присвоили порядка 831 тысяч долларов. Подозреваемые задержаны, сообщает СБУ."Ликвидировали масштабную схему хищения средств в системе Государственного агентства по управлению резервами Украины. В Киевской области задержан бывший и. о. гендиректора комбината Госрезерва и пятеро его сообщников, подозреваемые в присвоении 36 млн бюджетных гривен (около 832 тысяч долларов – ред.)", – сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как установило следствие, действуя в составе организованной преступной группы, злоумышленники, незаконно сдавали в субаренду складские ангары госпредприятия.Для этого "организатор, находясь до недавнего времени в руководящей должности комбината, создал сеть подконтрольных фирм" и привлек в дела своего знакомого как посредника.После регистрации коммерческих структур главный фигурант передавал склады Госрезерва в аренду по искусственно заниженной стоимости другим фигурантам, а затем в субаренду уже по рыночной – представителям компаний реального сектора экономики."Разницу" уводили в тень через аффилированные фирмы, а потом обналичивали и присваивали, распределяя между всеми участниками организации. В отчетно-хозяйственную документацию вносились "липовые" сведения.В настоящее время всем шестерым задержанным предъявлено подозрение по двум статьям уголовного кодекса, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.Ранее на Украине раскрыли схему воровства бюджетных средства на "зеленой энергетике".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дело Миндича": на Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетикиОтмыли более $200 млн: новые эпизоды громкого дела о коррупции на УкраинеКиев подготовил новую схему воровства западных денег

