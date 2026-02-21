Рейтинг@Mail.ru
Где можно будет бесплатно припарковаться в Севастополе 23 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260221/gde-mozhno-budet-besplatno-priparkovatsya-v-sevastopole-23-fevralya-1153373748.html
Где можно будет бесплатно припарковаться в Севастополе 23 февраля
Где можно будет бесплатно припарковаться в Севастополе 23 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Где можно будет бесплатно припарковаться в Севастополе 23 февраля
В День защитника Отечества и День народной воли – 23 февраля, в центре Севастополя будет работать бесплатная парковка. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T17:06
2026-02-21T17:06
ситуация на дорогах крыма
парковки
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
транспорт
дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130852582_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_7fd15a54be945d432a239bff6d898fcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В День защитника Отечества и День народной воли – 23 февраля, в центре Севастополя будет работать бесплатная парковка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.В правительстве уточнили, что в центре города можно припарковаться бесплатно в выходные, а также в праздничные дни:- 1, 2, 7 января;- 23 февраля;- 8, 18 марта;- 1, 9 мая;- 12, 14 июня;- 4 ноября.Все остальные условия и тарифы сохраняются:"В будние дни на центральном кольце можно припарковаться за 35 рублей в час с 8:00 до 20:00, ночью и по выходным — бесплатно. Тариф в Балаклаве — 50 рублей в час: с 1 мая по 30 сентября — с 8:00 до 22:00, с 1 октября по 30 апреля — с 8:00 до 20:00, ночью — бесплатно. Также 50 рублей в час парковка стоит на улице Сапунгорской, 32А (первые 45 минут — бесплатно)", - рассказали в пресс-службе.Ранее губернатор Севастополя сообщал, что новую круглосуточную парковку на более чем 30 мест создадут в Балаклавском районе города. Кроме того, в центре города по адресу Гоголя, 2 парковочная зона пополнится дополнительными местами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летомВ Севастополе изменят маршрут движения автобуса в БалаклавуГде на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушений
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130852582_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_25ef6801f9fdc7c182ce4965e81c67a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
парковки, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, транспорт, дороги крыма
Где можно будет бесплатно припарковаться в Севастополе 23 февраля

В День Защитника Отечества парковка в центре Севастополя станет бесплатной

17:06 21.02.2026
 
© РИА НовостиПарковка
Парковка - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В День защитника Отечества и День народной воли – 23 февраля, в центре Севастополя будет работать бесплатная парковка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"23 февраля парковка в центре Севастополя будет бесплатной", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что в центре города можно припарковаться бесплатно в выходные, а также в праздничные дни:
- 1, 2, 7 января;
- 23 февраля;
- 8, 18 марта;
- 1, 9 мая;
- 12, 14 июня;
- 4 ноября.
Все остальные условия и тарифы сохраняются:
"В будние дни на центральном кольце можно припарковаться за 35 рублей в час с 8:00 до 20:00, ночью и по выходным — бесплатно. Тариф в Балаклаве — 50 рублей в час: с 1 мая по 30 сентября — с 8:00 до 22:00, с 1 октября по 30 апреля — с 8:00 до 20:00, ночью — бесплатно. Также 50 рублей в час парковка стоит на улице Сапунгорской, 32А (первые 45 минут — бесплатно)", - рассказали в пресс-службе.
Ранее губернатор Севастополя сообщал, что новую круглосуточную парковку на более чем 30 мест создадут в Балаклавском районе города. Кроме того, в центре города по адресу Гоголя, 2 парковочная зона пополнится дополнительными местами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом
В Севастополе изменят маршрут движения автобуса в Балаклаву
Где на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушений
 
Ситуация на дорогах КрымаПарковкиКрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяТранспортДороги Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06Где можно будет бесплатно припарковаться в Севастополе 23 февраля
16:48В Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденных
16:21Не история, а истории: как в Крыму работают экскурсоводы
16:09Крымский мост – обстановка сейчас
15:59Лавины ожидаются на Кубани и в Адыгее
15:41Россия ответит: чем обернется для Южной Кореи участие в НАТО PURL
15:22Крымчанка взяла "бронзу" на Первенстве России по самбо среди юниоров
15:05Крымский мост сейчас – в пробке после закрытия движения 330 авто
14:55Крымский мост открыли для движения транспорта
14:53Рейд в Севастополе открыли
14:3917 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи
14:07Осужденный за нападение на губернатора Мурманской области погиб на СВО
14:02Крымский мост перекрыли
13:59В Севастополе закрыли рейд
13:41В Сибири женщина подожгла семерых мужчин в доме – трое погибли
13:18Спасатели подняли со дна Байкала тела всех погибших в "УАЗе"
13:05Новости СВО: Киев потерял еще 1265 боевиков за сутки
12:51ВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор
12:29ПВО за сутки сбила 5 ракет большой дальности "Фламинго" и 7 ракет HIMARS
12:05Российские военные освободили Карповку в ДНР — Минобороны
Лента новостейМолния