Где можно будет бесплатно припарковаться в Севастополе 23 февраля

Где можно будет бесплатно припарковаться в Севастополе 23 февраля

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В День защитника Отечества и День народной воли – 23 февраля, в центре Севастополя будет работать бесплатная парковка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.В правительстве уточнили, что в центре города можно припарковаться бесплатно в выходные, а также в праздничные дни:- 1, 2, 7 января;- 23 февраля;- 8, 18 марта;- 1, 9 мая;- 12, 14 июня;- 4 ноября.Все остальные условия и тарифы сохраняются:"В будние дни на центральном кольце можно припарковаться за 35 рублей в час с 8:00 до 20:00, ночью и по выходным — бесплатно. Тариф в Балаклаве — 50 рублей в час: с 1 мая по 30 сентября — с 8:00 до 22:00, с 1 октября по 30 апреля — с 8:00 до 20:00, ночью — бесплатно. Также 50 рублей в час парковка стоит на улице Сапунгорской, 32А (первые 45 минут — бесплатно)", - рассказали в пресс-службе.Ранее губернатор Севастополя сообщал, что новую круглосуточную парковку на более чем 30 мест создадут в Балаклавском районе города. Кроме того, в центре города по адресу Гоголя, 2 парковочная зона пополнится дополнительными местами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летомВ Севастополе изменят маршрут движения автобуса в БалаклавуГде на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушений

