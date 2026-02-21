https://crimea.ria.ru/20260221/fsb-ukraina-ne-raz-ispolzovala-dannye-iz-telegram-v-voennykh-tselyakh-1153389797.html

ФСБ: Украина не раз использовала данные из Telegram в военных целях

21.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. Украинские войска и спецслужбы используют данные из Telegram в военных целях, сообщили в ЦОС ФСБ."Они имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях", — говорится в заявлении.Кроме того, использование мессенджера российскими военными в зоне СВО в течение последних трех месяцев не раз приводило к созданию угрозы их жизням, выяснило ведомство.Ситуация с Telegram в РоссииНа минувшей неделе Роскомнадзор начал замедлять работу приложения. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили и не опровергли.С 15 по 17 февраля мессенджер заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.Накануне РКН сообщил, что Telegram еженедельно удаляет до ста сервисов "пробива" по запросу, а с 2022 года их общее число составило 8358. Однако принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы. Ведомство призвало руководство платформы самостоятельно пресекать работу таких ботов и запретить их поиск, а также прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации.Злоумышленники активно используют эти данные для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от Telegram не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Мессенджер отказывается передавать силовикам сведения не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом он предоставляет их зарубежным спецслужбам.18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований ФЗ.Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от РФ на удаление материалов с запрещенной информацией, подчеркнул руководитель ведомства. И заявил, что есть много фактов, что доступ к перепискам в мессенджере имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии.Также глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявлял, что Telegram идет на контакт, в отличие от WhatsApp*, администрация которого не реагировала "ни на одно письмо, ни на одни претензии". Боярский заявил, что не понимает, что мешает Telegram "сделать еще несколько шагов вперед", чтобы снять претензии Роскомнадзора и выстроить с ним отношения.Об ограничении работы мессенджера высказался пресс-секретарь президента РФ. Он считает, что в замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущееЕсть шанс: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензииTelegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день

