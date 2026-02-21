Рейтинг@Mail.ru
Финский залив замерз впервые за 15 лет – туда направлен атомный ледокол - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260221/finskiy-zaliv-zamerz-vpervye-za-15-let--tuda-napravlen-atomnyy-ledokol-1153396766.html
Финский залив замерз впервые за 15 лет – туда направлен атомный ледокол
Финский залив замерз впервые за 15 лет – туда направлен атомный ледокол - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Финский залив замерз впервые за 15 лет – туда направлен атомный ледокол
Акватория Финского залива впервые за 15 лет на 80% покрылась полуметровым льдом. Эксперты приняли решение усилить группировку ледоколов для проводки танкеров и... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T17:56
2026-02-21T17:56
росатом
финский залив
погода
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153396652_0:3:1057:598_1920x0_80_0_0_087a20230e37c0cee7b3baeef6fa57a6.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Акватория Финского залива впервые за 15 лет на 80% покрылась полуметровым льдом. Эксперты приняли решение усилить группировку ледоколов для проводки танкеров и направили в акваторию атомоход "Сибирь". Об этом сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).По словам замначальника Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Анастасии Ильиной, в начале зимы лед в заливе образовывался по сценарию мягкой зимы. Однако в конце января на фоне очень низких температур и преобладающего западного ветра ситуация резко изменилась.По ее словам, в последний раз подобная обстановка наблюдалась в 2011 году, когда Финский залив был полностью покрыт дрейфующим льдом, толщиной до 30 сантиметров с включением однолетнего тонкого льда, толщиной до 50 см.Ильина прогнозирует, что в феврале и марте следует ожидать умеренного ледообразования, активный процесс разрушения льда начнется во второй половине марта.Чтобы предотвратить возможные сложности с транспортировкой грузов на Балтике в Финском заливе теперь начнет работу атомный ледокол "Сибирь". Он нужен для проводки крупнотоннажных судов, прежде всего нефтеналивных танкеров-стотысячников, пояснил гендиректор госкорпорации "Росатом"Алексей Лихачев.О решении "Росатома" объявили на совещании, участие в котором принял министр транспорта РФ Андрея Никитин, по словам которого, в целом в Финском заливе на данный момент рабочая ситуация."Мы заранее приняли ряд соответствующих мер, которые позволят даже в случае ухудшения ледовой обстановки обеспечить необходимый грузооборот", – передает слова министра ААНИИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомный ледокол "Лидер" достроят к 2030 году – ПутинПутин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию АрктикиЛедовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США
финский залив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153396652_224:0:1052:621_1920x0_80_0_0_be94d02c92a78da9ea50c1634d9462ea.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
росатом, финский залив, погода, новости
Финский залив замерз впервые за 15 лет – туда направлен атомный ледокол

Акватория Финского залива впервые за 15 лет на 80% покрылась льдом толщиной до полуметра

17:56 21.02.2026
 
© Фото с сайта Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ)Финский залив замерз впервые за 15 лет – туда направлен атомный ледокол
Финский залив замерз впервые за 15 лет – туда направлен атомный ледокол
© Фото с сайта Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ)
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Акватория Финского залива впервые за 15 лет на 80% покрылась полуметровым льдом. Эксперты приняли решение усилить группировку ледоколов для проводки танкеров и направили в акваторию атомоход "Сибирь". Об этом сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
По словам замначальника Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Анастасии Ильиной, в начале зимы лед в заливе образовывался по сценарию мягкой зимы. Однако в конце января на фоне очень низких температур и преобладающего западного ветра ситуация резко изменилась.
"Впервые за 15 лет ледовая обстановка в Финском заливе оценивается как умеренно-тяжелая – акватория на 80% покрыта льдом толщиной до полуметра", – сказала Ильина.
По ее словам, в последний раз подобная обстановка наблюдалась в 2011 году, когда Финский залив был полностью покрыт дрейфующим льдом, толщиной до 30 сантиметров с включением однолетнего тонкого льда, толщиной до 50 см.
Ильина прогнозирует, что в феврале и марте следует ожидать умеренного ледообразования, активный процесс разрушения льда начнется во второй половине марта.
Чтобы предотвратить возможные сложности с транспортировкой грузов на Балтике в Финском заливе теперь начнет работу атомный ледокол "Сибирь". Он нужен для проводки крупнотоннажных судов, прежде всего нефтеналивных танкеров-стотысячников, пояснил гендиректор госкорпорации "Росатом"Алексей Лихачев.
"По сравнению с дизель-электрическими ледоколами, он прокладывает более широкий судоходный канал", – уточнил он.
О решении "Росатома" объявили на совещании, участие в котором принял министр транспорта РФ Андрея Никитин, по словам которого, в целом в Финском заливе на данный момент рабочая ситуация.
"Мы заранее приняли ряд соответствующих мер, которые позволят даже в случае ухудшения ледовой обстановки обеспечить необходимый грузооборот", – передает слова министра ААНИИ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атомный ледокол "Лидер" достроят к 2030 году – Путин
Путин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию Арктики
Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США
 
РосатомФинский заливПогодаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:19Зеленский ввел персональные санкции против 46 россиян
18:57Кому царь-блин, а кому чучело: в Крыму необычно проводили Масленицу
18:41Пять человек погибли от отравления угарным газом под Вологдой
18:30Открывает правду: Симоньян о фестивале "RТ.Док: Время наших героев"
18:26Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за Фицо
18:04РФ уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на Байкале
17:56Финский залив замерз впервые за 15 лет – туда направлен атомный ледокол
17:31На Кубани шторм выбросил на побережье мазут
17:15ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известно
17:06Где можно будет бесплатно припарковаться в Севастополе 23 февраля
16:48В Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденных
16:21Не история, а истории: как в Крыму работают экскурсоводы
16:09Крымский мост – обстановка сейчас
15:59Лавины ожидаются на Кубани и в Адыгее
15:41Россия ответит: чем обернется для Южной Кореи участие в НАТО PURL
15:22Крымчанка взяла "бронзу" на Первенстве России по самбо среди юниоров
15:05Крымский мост сейчас – в пробке после закрытия движения 330 авто
14:55Крымский мост открыли для движения транспорта
14:53Рейд в Севастополе открыли
14:3917 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи
Лента новостейМолния