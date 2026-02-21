https://crimea.ria.ru/20260221/finskiy-zaliv-zamerz-vpervye-za-15-let--tuda-napravlen-atomnyy-ledokol-1153396766.html

Финский залив замерз впервые за 15 лет – туда направлен атомный ледокол

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Акватория Финского залива впервые за 15 лет на 80% покрылась полуметровым льдом. Эксперты приняли решение усилить группировку ледоколов для проводки танкеров и направили в акваторию атомоход "Сибирь". Об этом сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).По словам замначальника Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Анастасии Ильиной, в начале зимы лед в заливе образовывался по сценарию мягкой зимы. Однако в конце января на фоне очень низких температур и преобладающего западного ветра ситуация резко изменилась.По ее словам, в последний раз подобная обстановка наблюдалась в 2011 году, когда Финский залив был полностью покрыт дрейфующим льдом, толщиной до 30 сантиметров с включением однолетнего тонкого льда, толщиной до 50 см.Ильина прогнозирует, что в феврале и марте следует ожидать умеренного ледообразования, активный процесс разрушения льда начнется во второй половине марта.Чтобы предотвратить возможные сложности с транспортировкой грузов на Балтике в Финском заливе теперь начнет работу атомный ледокол "Сибирь". Он нужен для проводки крупнотоннажных судов, прежде всего нефтеналивных танкеров-стотысячников, пояснил гендиректор госкорпорации "Росатом"Алексей Лихачев.О решении "Росатома" объявили на совещании, участие в котором принял министр транспорта РФ Андрея Никитин, по словам которого, в целом в Финском заливе на данный момент рабочая ситуация."Мы заранее приняли ряд соответствующих мер, которые позволят даже в случае ухудшения ледовой обстановки обеспечить необходимый грузооборот", – передает слова министра ААНИИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомный ледокол "Лидер" достроят к 2030 году – ПутинПутин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию АрктикиЛедовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США

