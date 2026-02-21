Рейтинг@Mail.ru
Еще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260221/esche-odna-mashina-provalilas-pod-led-baykala---spaseny-zhenschina-i-rebenok-1153391531.html
Еще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок
Еще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Еще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок
Внедорожник наполовину провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области, женщина-водитель и ее ребенок спасены, сообщила официальный представитель МВД РФ... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T11:31
2026-02-21T11:32
байкал
иркутская область
происшествия
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153391416_6:0:1128:631_1920x0_80_0_0_e08565e391fd64d6ebff9c77f22977f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Внедорожник наполовину провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области, женщина-водитель и ее ребенок спасены, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Она отметила, что полицейские обнаружили за рулем авто женщину, а на пассажирском сидении - ее ребенка подросткового возраста, самостоятельно те выбраться не могли.Волк рассказала, что спасательная операция началась незамедлительно - попавшие в беду были эвакуированы на борт судна на воздушной подушке, а машину при помощи буксировочного троса вытащили на лед, затем транспортировав и на берег.В пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале "УАЗ" ушел под лед. В машине была группа из Китая: восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших ранее обнаружили в воде при обследовании места происшествия с помощью подводных камер. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260221/ustanovleny-lichnosti-vsekh-vosmerykh-utonuvshikh-v-mashine-na-baykale-1153389036.html
байкал
иркутская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153391416_146:0:987:631_1920x0_80_0_0_bbb788fed634a430d033e2c87dae43b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
байкал, иркутская область, происшествия, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
Еще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок

Еще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок - МВД РФ

11:31 21.02.2026 (обновлено: 11:32 21.02.2026)
 
© МВД РФВнедорожник наполовину провалился под лед Байкала
Внедорожник наполовину провалился под лед Байкала
© МВД РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Внедорожник наполовину провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области, женщина-водитель и ее ребенок спасены, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Накануне в вечернее время полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, находясь примерно в 5 километрах от береговой линии Куркутского залива, в районе бухты Улан-Хада обнаружили наполовину провалившийся под лед внедорожник", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.

Она отметила, что полицейские обнаружили за рулем авто женщину, а на пассажирском сидении - ее ребенка подросткового возраста, самостоятельно те выбраться не могли.
Волк рассказала, что спасательная операция началась незамедлительно - попавшие в беду были эвакуированы на борт судна на воздушной подушке, а машину при помощи буксировочного троса вытащили на лед, затем транспортировав и на берег.
"Выезд транспортных средств на лед вне открытых ледовых переправ категорически запрещен. Такие безрассудные действия могут повлечь трагические последствия", - напомнила официальный представитель МВД РФ.
В пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале "УАЗ" ушел под лед. В машине была группа из Китая: восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших ранее обнаружили в воде при обследовании места происшествия с помощью подводных камер. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Кадры с места, где машина ушла под лед Байкала - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
07:24
Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале
 
БайкалИркутская областьПроисшествияИрина ВолкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:31Еще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок
11:21Вертолет совершил вынужденную посадку на Ямале - пассажиры и экипаж живы
11:15Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира
10:49Умер актер из сериала "Реальные пацаны"
10:12День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты
09:58Самозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря закону
09:45Подвиги контр-адмирала Владимира Истомина
09:23Из Госрезерва Украины украли почти миллион долларов
09:15ФСБ: Украина не раз использовала данные из Telegram в военных целях
08:397 причин вкладываться в развитие эфиромасличной отрасли Крыма
08:10Спасатели нашли место крушения вертолета в Приамурье и тела трех погибших
07:4611 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии
07:3517 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
07:31Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы России - сбиты 77 дронов
07:24Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале 0:35
07:15От "Евромайдана" до СВО: хронология украинской катастрофы
07:004 года назад Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
00:01Снег и до +10: погодные финты в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 21 февраля
23:44Рейд в Севастополе открыли
Лента новостейМолния