Еще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Внедорожник наполовину провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области, женщина-водитель и ее ребенок спасены, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Она отметила, что полицейские обнаружили за рулем авто женщину, а на пассажирском сидении - ее ребенка подросткового возраста, самостоятельно те выбраться не могли.Волк рассказала, что спасательная операция началась незамедлительно - попавшие в беду были эвакуированы на борт судна на воздушной подушке, а машину при помощи буксировочного троса вытащили на лед, затем транспортировав и на берег.В пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале "УАЗ" ушел под лед. В машине была группа из Китая: восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших ранее обнаружили в воде при обследовании места происшествия с помощью подводных камер. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.

