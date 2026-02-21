Еще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок
Еще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок - МВД РФ
11:31 21.02.2026 (обновлено: 11:32 21.02.2026)
© МВД РФВнедорожник наполовину провалился под лед Байкала
© МВД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Внедорожник наполовину провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области, женщина-водитель и ее ребенок спасены, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Накануне в вечернее время полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, находясь примерно в 5 километрах от береговой линии Куркутского залива, в районе бухты Улан-Хада обнаружили наполовину провалившийся под лед внедорожник", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
Она отметила, что полицейские обнаружили за рулем авто женщину, а на пассажирском сидении - ее ребенка подросткового возраста, самостоятельно те выбраться не могли.
Волк рассказала, что спасательная операция началась незамедлительно - попавшие в беду были эвакуированы на борт судна на воздушной подушке, а машину при помощи буксировочного троса вытащили на лед, затем транспортировав и на берег.
"Выезд транспортных средств на лед вне открытых ледовых переправ категорически запрещен. Такие безрассудные действия могут повлечь трагические последствия", - напомнила официальный представитель МВД РФ.
В пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале "УАЗ" ушел под лед. В машине была группа из Китая: восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших ранее обнаружили в воде при обследовании места происшествия с помощью подводных камер. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.