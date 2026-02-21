https://crimea.ria.ru/20260221/den-imeni-kak-sevastopol-rodilsya-v-istorii--interesnye-fakty-1127119266.html

День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты

В этот день 242 года назад указом императрицы Екатерины II новая крепость на юго-западном побережье Крыма, у бухты рядом с древним городом Херсонес Таврический, РИА Новости Крым, 21.02.2026

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В этот день 242 года назад указом императрицы Екатерины II новая крепость на юго-западном побережье Крыма, у бухты рядом с древним городом Херсонес Таврический, впервые была названа в документах как Севастополь. Так будущий город-герой получил имя официально. Как оно отразилось на судьбе, как ход истории менял это имя и как он же возвращал все на круги своя – РИА Новости Крым вспоминает и рассуждает вместе с экспертами. Новое имя в историиПервыми в новой крепости на юго-западной оконечности Крыма были заложены дом командующего эскадрой флота, часовня, кузница и пристань, позже названная Графской, рассказывает севастопольский историк Степан Самошин. Строительство началось менее чем через три месяца после подписания императрицей Екатериной II манифеста "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу".Именно день закладки фундаментов первых каменных зданий – 3 июня 1783 года, по новому стилю 14 июня, – и считается днем рождения Севастополя. Однако имя у города-крепости на берегу Ахтиарской бухты появилось только через полгода. Это был "Именный указ, данный Екатеринославскому и Таврическому генерал-губернатору князю Потемкину", в котором речь шла, в частности, о необходимости устроить "крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны быть Адмиралтейство, верфь для перваго ранга кораблей, порт и военное селение…"Херсонский епископ, Потемкин и Русская веснаВ "Историческом путеводителе по Севастополю" от 1907 года под редакцией русского военного историка Андрея Зайончковского отмечается, что город императрица именовала так как раз по предложению князя Потемкина."На самом деле это название предложил очень интересный грек, тогда епископ Славянский и Херсонский – Евгений Булгарис, родом с острова Корфу", – рассказал руководитель Центра греческих исследований им. В. Х. Кондараки, член севастопольского общества греков, кандидат исторических наук Игорь Мосхури.Тот же епископ Булгарис, человек умный и прозорливый, предложил имя и для будущей столицы Крыма – Симферополя, в котором, как и в Севастополе, заключаются и проницательность, и пророчество для города, отметил историк: "Симферополь – "город-собиратель". То есть епископ в этом плане очень четко дал определение двум городам, их значению в будущем".Что касается прочтения имени города-героя, то история знает несколько вольных переводов, близких к сути миссии Севастополя. Среди переводов названия "Севастополь" известны также "священный город" и "достойный поклонения". Есть и вариант "императорский" как производное от римского "августейший". "Ничего случайного не бывает ни в жизни человека, ни в истории в целом. И то, что Севастополь был именован указом Екатерины, – если исчислять по-новому стилю, то это как раз 21 февраля, – неслучайно. Эта близость к нашей заветной дате Русской весны, возвращения Севастополя в состав России. Это все знаковые вещи", – сказала сенатор. Севастополь и другие города ТаврииИстория вспоминает, что у нас был Херсонес, он Херсон (в Средневековье), Сарсона и Корсунь. Но Херсоном в России в честь него назвали другой город. Он был основан Потемкиным раньше по распоряжению Екатерины – в 1778 году, рассказывает историк."Тогда юго-западный Крым и в целом полуостров был еще территорией Крымского ханства, а новому российскому городу как базе для будущего флота и верфи необходимо было появиться. Им и стал Херсон, – объясняет Алтабаева. – Что касается Севастополя, то город получил то имя, которое обозначило его путь в российской истории".Хотя попытки переименовать его тоже были. Так, Павел I, не являвшийся сторонником реформ, которые проводились в период правления его матушки Екатерины II, вновь сделал Севастополь Ахтиаром. Имя городу вернул уже Николай I. В качестве примера она привела недавние дискуссии относительно названия города Артемовск/Бахмут. (Примечательно, что Бахмут получил статус города в год рождения Севастополя – в 1783-м. Артемовском он стал в советское время, в 1924-м.)"Это часть той Новороссии, которая, собственно, была освоена по указанию и по замыслу Екатерины II и Григория Александровича Потемкина. Нужно ли переименовывать – мне кажется, это вопрос, который должны решать граждане, жители территорий, которые сегодня стали уже российскими регионами", – сказала сенатор.Она добавила, что вопрос переименований при необходимости может быть поднят "в формате если не референдума, то плебисцита". Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со СталинградомНовая Евпатория: что даст Крыму город в городе на западном побережьеВ Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуострова

