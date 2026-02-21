https://crimea.ria.ru/20260221/chetvero-detey-i-ikh-babushka-pogibli-na-pozhare-v-podmoskove-1153401981.html

Четверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье

Четверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье - РИА Новости Крым, 21.02.2026

Четверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье

Четыре маленьких ребенка и их бабушка погибли на пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Московской

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Четыре маленьких ребенка и их бабушка погибли на пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Московской области. Трагедия произошла в субботу в деревне Константиново. Причиной пожара могла стать аварийная работа отопительного котла, уточнили в СК. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).Следователи и криминалисты Подмосковного СК работают на месте происшествия.Ранее в субботу губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в Бабаево от отравления угарным газом при пожаре погибли пять молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

