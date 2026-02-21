Рейтинг@Mail.ru
Четверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260221/chetvero-detey-i-ikh-babushka-pogibli-na-pozhare-v-podmoskove-1153401981.html
Четверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье
Четверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Четверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье
Четыре маленьких ребенка и их бабушка погибли на пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Московской РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T23:11
2026-02-21T23:15
московская область
пожар
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дети
новости
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053215_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0065a61132971b66885444b2ceda9174.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Четыре маленьких ребенка и их бабушка погибли на пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Московской области. Трагедия произошла в субботу в деревне Константиново. Причиной пожара могла стать аварийная работа отопительного котла, уточнили в СК. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).Следователи и криминалисты Подмосковного СК работают на месте происшествия.Ранее в субботу губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в Бабаево от отравления угарным газом при пожаре погибли пять молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053215_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6af5fcff54fecf75f1691526d6774bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область, пожар, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, новости, уголовный кодекс
Четверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье

В Подмосковье на пожаре в частном доме погибли четыре маленьких ребенка и их бабушка - СК

23:11 21.02.2026 (обновлено: 23:15 21.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Четыре маленьких ребенка и их бабушка погибли на пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Московской области.
Трагедия произошла в субботу в деревне Константиново.
"После ликвидации возгорания обнаружены тела четверых детей в возрасте от 3 до 6 лет и их 62-летней бабушки. Находившемуся в момент возгорания в доме 14-летнему подростку удалось спастись", - говорится в сообщении.
Причиной пожара могла стать аварийная работа отопительного котла, уточнили в СК. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).
Следователи и криминалисты Подмосковного СК работают на месте происшествия.
Ранее в субботу губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в Бабаево от отравления угарным газом при пожаре погибли пять молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Московская областьПожарПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)детиНовостиУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:11Четверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье
22:44Трехлетняя девочка ранена при атаке ВСУ в Белгородской области
21:54Ультиматум Киеву и мазут на Кубани – главное за день
21:38Отдых наедине с собой – россияне едут в Ялту и Севастополь
21:16На крымском полуострове увеличат количество саперов
20:51Шторма и ураганы: к чему готовиться Крыму в связи с изменениями климата
20:39В Севастополе проведут раскопки у жилого квартала
20:16Трамп повысил пошлины для всех стран до 15 процентов
20:01В Севастополе иномарка насмерть сбила ребенка на обочине
19:51Выехать из страны в 18 лет: в Госдуму внесен проект для детей мигрантов
19:37Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне
19:19Зеленский ввел персональные санкции против 46 россиян
18:57Кому царь-блин, а кому чучело: в Крыму необычно проводили Масленицу
18:41Пять человек погибли от отравления угарным газом под Вологдой
18:30Открывает правду: Симоньян о фестивале "RТ.Док: Время наших героев"
18:26Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за Фицо
18:04РФ уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на Байкале
17:56Финский залив замерз впервые за 15 лет – туда направлен атомный ледокол
17:31На Кубани шторм выбросил на побережье мазут
17:15ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известно
Лента новостейМолния