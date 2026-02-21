https://crimea.ria.ru/20260221/ataka-vsu-na-krasnodarskiy-kray-i-drugie-regiony-rossii---sbity-77-dronov-1153389197.html
Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы России - сбиты 77 дронов
Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы России - сбиты 77 дронов - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы России - сбиты 77 дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 77 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T07:31
2026-02-21T07:31
2026-02-21T07:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 77 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."Перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА – над территорией Республики Крым, девять БПЛА – над территорией Курской области, девять БПЛА – над территорией Ростовской области, восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Самарской области, четыре БПЛА – над акваторией Азовского моря, три БПЛА – над территорией Саратовской области, один БПЛА – над территорией Волгоградской области и один БПЛА – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении военного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы России - сбиты 77 дронов
Отбита атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы России - сбиты 77 дронов
07:31 21.02.2026 (обновлено: 07:38 21.02.2026)