https://crimea.ria.ru/20260221/ataka-vsu-na-krasnodarskiy-kray-i-drugie-regiony-rossii---sbity-77-dronov-1153389197.html

Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы России - сбиты 77 дронов

Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы России - сбиты 77 дронов - РИА Новости Крым, 21.02.2026

Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы России - сбиты 77 дронов

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 77 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.02.2026

2026-02-21T07:31

2026-02-21T07:31

2026-02-21T07:38

министерство обороны рф

краснодарский край

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/66956/93/669569337_0:297:3000:1985_1920x0_80_0_0_345e9de79ac211744b41249a38716395.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 77 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."Перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА – над территорией Республики Крым, девять БПЛА – над территорией Курской области, девять БПЛА – над территорией Ростовской области, восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Самарской области, четыре БПЛА – над акваторией Азовского моря, три БПЛА – над территорией Саратовской области, один БПЛА – над территорией Волгоградской области и один БПЛА – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении военного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260220/ataka-vsu-na-krasnodar--ranen-muzhchina-1153386918.html

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, краснодарский край, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости сво