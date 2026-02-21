Рейтинг@Mail.ru
7 причин вкладываться в развитие эфиромасличной отрасли Крыма - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260221/7-prichin-vkladyvatsya-v-razvitie-efiromaslichnoy-otrasli-kryma--1153377769.html
7 причин вкладываться в развитие эфиромасличной отрасли Крыма
7 причин вкладываться в развитие эфиромасличной отрасли Крыма - РИА Новости Крым, 21.02.2026
7 причин вкладываться в развитие эфиромасличной отрасли Крыма
Эфиромасличная отрасль Крыма, флагманом которой сегодня является лаванда, имеет огромные перспективы и достойна федеральной поддержки для быстрого развития и... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T08:39
2026-02-21T08:39
радио "спутник в крыму"
денис кратюк
минсельхоз крыма
лаванда
эфиромасличные культуры
крым
новости крыма
экономика крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147488978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e1bbd16ff96f896c5602a83df3ad57b.jpg
Глава минсельхоза Крыма Денис Кратюк назвал 7 достоинств эфиромасличной отрасли региона
Глава минсельхоза Крыма Денис Кратюк назвал 7 достоинств эфиромасличной отрасли региона
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Эфиромасличная отрасль Крыма, флагманом которой сегодня является лаванда, имеет огромные перспективы и достойна федеральной поддержки для быстрого развития и подъема. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк, назвав 7 причин, по которым это направление уникально для России и конкурентоспособно в мире.По словам Кратюка, эфиромасличная отрасль в Крыму во главе с лавандой является необыкновенной региональной особенностью, "которая имеет очень серьезные перспективы".Первая связана с местами произрастания культур. Так, например, лаванда занимает в Крыму такие большие территории, которые не увидеть в Европе, при этом она растет на окраинах, на неудобных каменистых участках и склонах, не имеющих серьезного плодородного слоя, и не мешая другим культурам, что упрощает процесс выращивания."Второе – она имеет очень высокую механизацию уборки. Все мероприятия, за исключением, может быть, посадки, где требуется ручной труд с рассадопосадочной машиной, – все это уборка механизированная. То есть это крупнотоннажное сырье, продукция, которая убирается комбайном", – добавил Кратюк.При этом хранить мегаобъемы эфиромасличной культуры не придется: тонна сырья после переработки может храниться потом, условно говоря, в маленькой бутылочке, заметил он."Тонна превращается в 2-3 литра эфирного масла. А на некоторых культурах типа розы – в капли. У нас есть роза, которая является королевой среди масел и всего остального, и она перерабатывается в 0,3% эфирного масла, а если в чистом виде, в виде конкрета, то это вообще чайная ложка на тонну. То есть, возможность хранения того сырья, которое нам необходимо, резко уплотняется: мы храним ее в маленьком объеме, в виде жидкости", – пояснил Кратюк.Еще одна отличительная особенность крымского региона: здесь может произрастать не только несколько отличных друг от друга эфиромасличных культур, но и разные сорта одной, отметил министр. По его словам, продемонстрировать это была призвана, в частности недавняя выставка АСИ, которую посетил президент РФ Владимир Путин.Министр подчеркнул, что эфирные масла, которые получают из культур, выращенных в крымских природных условиях, в принципе уникальны, не говоря о том, чтобы сравнивать их с теми синтетическими аналогами, которые в большом количестве присутствуют сейчас на рынке."Это бич всех всей парфюмерии, фармакопеи и всего остального. И это никогда не заменит натуральное производимое сырье", – сказал Кратюк.Он делает вывод, что развитие производства крымской эфиромасличной отрасли и продвижение местного продукта на российский рынок – "это очень серьезное импортозамещение" в той же косметической отрасли и бьюти-индустрии."Если посчитать количество денег, которое тратится на закупку этих компонентов за рубежом, вне зависимости от страны – про наших теперь совсем нет друзей я вообще говорить не буду, я говорю про Восток, который производит в колоссальном объеме, – то окажется, что большинство – это синтетические масла, не имеющие ничего общего с тем, чего мы хотим. А когда человек покупает крымское эфирное масло, он знает, что это. Потому что никто здесь не будет заниматься всякой ерундой", – сказал Кратюк.При этом история выращивания в Крыму эфиромасличных культур, в том числе лаванды, очень давняя и имеет серьезный научный фундамент с советских времен, на котором сегодня с использованием новейших технологий и усилий молодого поколения ученых можно строить высочайшего уровня производство в отрасли, и это еще один несомненный плюс, добавил министр.Помимо визитной карточки Крыма - лаванды - на полуострове выращивают розу и шалфей мускатный, есть также исоп и крымская дикорастущая полынь, с которыми можно и нужно работать больше, считает Кратюк, и многое другое."У нас есть масса культур, которые имеют серьезнейший потенциал", – подчеркнул Кратюк.Даже закладку лаванды – а это ежегодно от 50 до 100 гектаров – можно было бы смело увеличивать, считает министр."Плодоносящая лаванда это 250 – 270 гектаров, и это цифры очень скромные. Площадь розы 15 – 20 гектаров, то есть совсем небольшие, и она требует десятикратно увеличения, чтобы получить объем продукции. Шалфей мускатный – двухлетка, площадь под которой может быть увеличена в один момент при желании до нескольких тысяч – вопрос в переработке и продаже масла. И есть дикоросы, прямо заросли, их можно и нужно убирать... Это эксклюзив", – рассказала Кратюк.Сегодня все это колоссально перспективное направление поддерживается исключительно из республиканского бюджета, а для рывка и стабильного роста в отрасли, по словам Кратюка, необходима, конечно, федеральная поддержка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый кремПриродный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколенияЗапреты на маркетплейсах в России ударят по фермерам в Крыму – мнение
https://crimea.ria.ru/20251111/krymskaya-kosmetika-stala-litsom-rossii-na-mezhdunarodnom-urovne-1150809610.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147488978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9132f4b04c7338953509b1ee14f77dc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис кратюк, минсельхоз крыма, лаванда, эфиромасличные культуры, крым, новости крыма, экономика крыма
7 причин вкладываться в развитие эфиромасличной отрасли Крыма

У эфиромасличной отрасли Крыма колоссальные перспективы - минсельхоз

08:39 21.02.2026
 
© РИА Новости КрымКрымская лаванда
Крымская лаванда - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Эфиромасличная отрасль Крыма, флагманом которой сегодня является лаванда, имеет огромные перспективы и достойна федеральной поддержки для быстрого развития и подъема. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк, назвав 7 причин, по которым это направление уникально для России и конкурентоспособно в мире.
Глава минсельхоза Крыма Денис Кратюк назвал 7 достоинств эфиромасличной отрасли региона
08:39
По словам Кратюка, эфиромасличная отрасль в Крыму во главе с лавандой является необыкновенной региональной особенностью, "которая имеет очень серьезные перспективы".
Первая связана с местами произрастания культур. Так, например, лаванда занимает в Крыму такие большие территории, которые не увидеть в Европе, при этом она растет на окраинах, на неудобных каменистых участках и склонах, не имеющих серьезного плодородного слоя, и не мешая другим культурам, что упрощает процесс выращивания.
"Второе – она имеет очень высокую механизацию уборки. Все мероприятия, за исключением, может быть, посадки, где требуется ручной труд с рассадопосадочной машиной, – все это уборка механизированная. То есть это крупнотоннажное сырье, продукция, которая убирается комбайном", – добавил Кратюк.
При этом хранить мегаобъемы эфиромасличной культуры не придется: тонна сырья после переработки может храниться потом, условно говоря, в маленькой бутылочке, заметил он.
"Тонна превращается в 2-3 литра эфирного масла. А на некоторых культурах типа розы – в капли. У нас есть роза, которая является королевой среди масел и всего остального, и она перерабатывается в 0,3% эфирного масла, а если в чистом виде, в виде конкрета, то это вообще чайная ложка на тонну. То есть, возможность хранения того сырья, которое нам необходимо, резко уплотняется: мы храним ее в маленьком объеме, в виде жидкости", – пояснил Кратюк.
Еще одна отличительная особенность крымского региона: здесь может произрастать не только несколько отличных друг от друга эфиромасличных культур, но и разные сорта одной, отметил министр. По его словам, продемонстрировать это была призвана, в частности недавняя выставка АСИ, которую посетил президент РФ Владимир Путин.
"Когда президенту демонстрировали наш стенд, масел было порядка десяти образцов. Это абсолютно разные культуры, а еще даже два масла лаванды, которые кардинально отличаются друг от друга, хотя это всего-навсего два сорта. Это знаменитые сорта "Синева" и "Меркурий", которые были введены в реестр и дают результаты фантастические по содержанию компонентов, за которые их ценят", – поделился Кратюк.
Министр подчеркнул, что эфирные масла, которые получают из культур, выращенных в крымских природных условиях, в принципе уникальны, не говоря о том, чтобы сравнивать их с теми синтетическими аналогами, которые в большом количестве присутствуют сейчас на рынке.
"Это бич всех всей парфюмерии, фармакопеи и всего остального. И это никогда не заменит натуральное производимое сырье", – сказал Кратюк.
Натуральная крымская косметика - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
11 ноября 2025, 16:09
Крымская косметика стала лицом России на международном уровне
Он делает вывод, что развитие производства крымской эфиромасличной отрасли и продвижение местного продукта на российский рынок – "это очень серьезное импортозамещение" в той же косметической отрасли и бьюти-индустрии.
"Если посчитать количество денег, которое тратится на закупку этих компонентов за рубежом, вне зависимости от страны – про наших теперь совсем нет друзей я вообще говорить не буду, я говорю про Восток, который производит в колоссальном объеме, – то окажется, что большинство – это синтетические масла, не имеющие ничего общего с тем, чего мы хотим. А когда человек покупает крымское эфирное масло, он знает, что это. Потому что никто здесь не будет заниматься всякой ерундой", – сказал Кратюк.
При этом история выращивания в Крыму эфиромасличных культур, в том числе лаванды, очень давняя и имеет серьезный научный фундамент с советских времен, на котором сегодня с использованием новейших технологий и усилий молодого поколения ученых можно строить высочайшего уровня производство в отрасли, и это еще один несомненный плюс, добавил министр.
"Был целый институт, у нас масса литературы, а мы не используем и 20% наработок. Есть еще кадры, которые помнят, как все это делалось. И задача молодежи сделать синергию богатого опыта и технологических возможностей. У нас очень высокий потенциал к росту производства такого сырья, как эфирные масла. Это интересно, это правильно, и это, скажем так, по-крымски", – сказал Кратюк.
Помимо визитной карточки Крыма - лаванды - на полуострове выращивают розу и шалфей мускатный, есть также исоп и крымская дикорастущая полынь, с которыми можно и нужно работать больше, считает Кратюк, и многое другое.
"У нас есть масса культур, которые имеют серьезнейший потенциал", – подчеркнул Кратюк.
Даже закладку лаванды – а это ежегодно от 50 до 100 гектаров – можно было бы смело увеличивать, считает министр.
"Плодоносящая лаванда это 250 – 270 гектаров, и это цифры очень скромные. Площадь розы 15 – 20 гектаров, то есть совсем небольшие, и она требует десятикратно увеличения, чтобы получить объем продукции. Шалфей мускатный – двухлетка, площадь под которой может быть увеличена в один момент при желании до нескольких тысяч – вопрос в переработке и продаже масла. И есть дикоросы, прямо заросли, их можно и нужно убирать... Это эксклюзив", – рассказала Кратюк.
Сегодня все это колоссально перспективное направление поддерживается исключительно из республиканского бюджета, а для рывка и стабильного роста в отрасли, по словам Кратюка, необходима, конечно, федеральная поддержка.
"Благодаря Агентству стратегических инициатив мы подняли эту тему... И я думаю, что лицом повернется федеральный бюджет к крымской лаванде. Ну а мы постараемся на всех площадках, где бы ни выступали, ее презентовать – показывать и доказывать необходимость. Не только лаванды – это так флаг. А в целом эфиромасличной отрасли Крыма", – резюмировал глава минсельхоза республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый крем
Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколения
Запреты на маркетплейсах в России ударят по фермерам в Крыму – мнение
 
Радио "Спутник в Крыму"Денис КратюкМинсельхоз КрымаЛавандаЭфиромасличные культурыКрымНовости КрымаЭкономика Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:397 причин вкладываться в развитие эфиромасличной отрасли Крыма
08:10Спасатели нашли место крушения вертолета в Приамурье и тела трех погибших
07:4611 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии
07:3517 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
07:31Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы России - сбиты 77 дронов
07:24Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале 0:35
07:15От "Евромайдана" до СВО: хронология украинской катастрофы
07:004 года назад Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
00:01Снег и до +10: погодные финты в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 21 февраля
23:44Рейд в Севастополе открыли
23:29Губернаторы будут нести прямую ответственность за детский отдых - закон
23:18Ветераны СВО могут взять 35 дней отпуска без сохранения зарплаты - закон
23:07В Севастополе отбой воздушной тревоги
23:04Операторы будут прерывать связь по требованию ФСБ - Путин подписал закон
22:32Атаки ВСУ на Севастополь и трагедия на озере Байкал – главное за день
22:05Атака ВСУ на Краснодар – ранен мужчина
21:54Над Севастополем сбили две воздушные цели
21:52Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – эксперт
21:41Обломки дрона ВСУ упали в частном секторе в Краснодаре
Лента новостейМолния