https://crimea.ria.ru/20260221/7-prichin-vkladyvatsya-v-razvitie-efiromaslichnoy-otrasli-kryma--1153377769.html

7 причин вкладываться в развитие эфиромасличной отрасли Крыма

7 причин вкладываться в развитие эфиромасличной отрасли Крыма - РИА Новости Крым, 21.02.2026

7 причин вкладываться в развитие эфиромасличной отрасли Крыма

Эфиромасличная отрасль Крыма, флагманом которой сегодня является лаванда, имеет огромные перспективы и достойна федеральной поддержки для быстрого развития и... РИА Новости Крым, 21.02.2026

2026-02-21T08:39

2026-02-21T08:39

2026-02-21T08:39

радио "спутник в крыму"

денис кратюк

минсельхоз крыма

лаванда

эфиромасличные культуры

крым

новости крыма

экономика крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147488978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e1bbd16ff96f896c5602a83df3ad57b.jpg

Глава минсельхоза Крыма Денис Кратюк назвал 7 достоинств эфиромасличной отрасли региона Глава минсельхоза Крыма Денис Кратюк назвал 7 достоинств эфиромасличной отрасли региона audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Эфиромасличная отрасль Крыма, флагманом которой сегодня является лаванда, имеет огромные перспективы и достойна федеральной поддержки для быстрого развития и подъема. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк, назвав 7 причин, по которым это направление уникально для России и конкурентоспособно в мире.По словам Кратюка, эфиромасличная отрасль в Крыму во главе с лавандой является необыкновенной региональной особенностью, "которая имеет очень серьезные перспективы".Первая связана с местами произрастания культур. Так, например, лаванда занимает в Крыму такие большие территории, которые не увидеть в Европе, при этом она растет на окраинах, на неудобных каменистых участках и склонах, не имеющих серьезного плодородного слоя, и не мешая другим культурам, что упрощает процесс выращивания."Второе – она имеет очень высокую механизацию уборки. Все мероприятия, за исключением, может быть, посадки, где требуется ручной труд с рассадопосадочной машиной, – все это уборка механизированная. То есть это крупнотоннажное сырье, продукция, которая убирается комбайном", – добавил Кратюк.При этом хранить мегаобъемы эфиромасличной культуры не придется: тонна сырья после переработки может храниться потом, условно говоря, в маленькой бутылочке, заметил он."Тонна превращается в 2-3 литра эфирного масла. А на некоторых культурах типа розы – в капли. У нас есть роза, которая является королевой среди масел и всего остального, и она перерабатывается в 0,3% эфирного масла, а если в чистом виде, в виде конкрета, то это вообще чайная ложка на тонну. То есть, возможность хранения того сырья, которое нам необходимо, резко уплотняется: мы храним ее в маленьком объеме, в виде жидкости", – пояснил Кратюк.Еще одна отличительная особенность крымского региона: здесь может произрастать не только несколько отличных друг от друга эфиромасличных культур, но и разные сорта одной, отметил министр. По его словам, продемонстрировать это была призвана, в частности недавняя выставка АСИ, которую посетил президент РФ Владимир Путин.Министр подчеркнул, что эфирные масла, которые получают из культур, выращенных в крымских природных условиях, в принципе уникальны, не говоря о том, чтобы сравнивать их с теми синтетическими аналогами, которые в большом количестве присутствуют сейчас на рынке."Это бич всех всей парфюмерии, фармакопеи и всего остального. И это никогда не заменит натуральное производимое сырье", – сказал Кратюк.Он делает вывод, что развитие производства крымской эфиромасличной отрасли и продвижение местного продукта на российский рынок – "это очень серьезное импортозамещение" в той же косметической отрасли и бьюти-индустрии."Если посчитать количество денег, которое тратится на закупку этих компонентов за рубежом, вне зависимости от страны – про наших теперь совсем нет друзей я вообще говорить не буду, я говорю про Восток, который производит в колоссальном объеме, – то окажется, что большинство – это синтетические масла, не имеющие ничего общего с тем, чего мы хотим. А когда человек покупает крымское эфирное масло, он знает, что это. Потому что никто здесь не будет заниматься всякой ерундой", – сказал Кратюк.При этом история выращивания в Крыму эфиромасличных культур, в том числе лаванды, очень давняя и имеет серьезный научный фундамент с советских времен, на котором сегодня с использованием новейших технологий и усилий молодого поколения ученых можно строить высочайшего уровня производство в отрасли, и это еще один несомненный плюс, добавил министр.Помимо визитной карточки Крыма - лаванды - на полуострове выращивают розу и шалфей мускатный, есть также исоп и крымская дикорастущая полынь, с которыми можно и нужно работать больше, считает Кратюк, и многое другое."У нас есть масса культур, которые имеют серьезнейший потенциал", – подчеркнул Кратюк.Даже закладку лаванды – а это ежегодно от 50 до 100 гектаров – можно было бы смело увеличивать, считает министр."Плодоносящая лаванда это 250 – 270 гектаров, и это цифры очень скромные. Площадь розы 15 – 20 гектаров, то есть совсем небольшие, и она требует десятикратно увеличения, чтобы получить объем продукции. Шалфей мускатный – двухлетка, площадь под которой может быть увеличена в один момент при желании до нескольких тысяч – вопрос в переработке и продаже масла. И есть дикоросы, прямо заросли, их можно и нужно убирать... Это эксклюзив", – рассказала Кратюк.Сегодня все это колоссально перспективное направление поддерживается исключительно из республиканского бюджета, а для рывка и стабильного роста в отрасли, по словам Кратюка, необходима, конечно, федеральная поддержка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разрабатывают уникальный противоожоговый кремПриродный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколенияЗапреты на маркетплейсах в России ударят по фермерам в Крыму – мнение

https://crimea.ria.ru/20251111/krymskaya-kosmetika-stala-litsom-rossii-na-mezhdunarodnom-urovne-1150809610.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, минсельхоз крыма, лаванда, эфиромасличные культуры, крым, новости крыма, экономика крыма