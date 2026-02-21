4 года назад Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

https://crimea.ria.ru/20260221/4-goda-nazad-vladimir-putin-podpisal-ukazy-o-priznanii-dnr-i-lnr-1153388366.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Это стало одним из важных шагов на пути к защите русских людей Донбасса и суверенитета России в целом.В тот день, 21 февраля 2022 года Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности России по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР. Все участники совещания, в том числе руководители правительства, Госдумы, Совета Федерации, МИД, Минобороны, ФСБ и других структур высказались в пользу признания республик Донбасса.Через несколько часов Путин выступил с обращением к гражданам России и заявил о признании независимости республик Донбасса. Российский лидер попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.Как развивались события17 февраля 2022 года представители ДНР и ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения и значительном росте количества обстрелов со стороны ВСУ. Главы республик сообщили о планах украинского руководства в ближайшее время отдать приказ о наступлении украинских войск на территорию ДНР и ЛНР. Была объявлена массовая эвакуация жителей в Российскую Федерацию.21 февраля 2022 года главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость народных республик. Состоялось расширенное совещание Совета безопасности РФ, по итогам которого российский лидер выступил с обращением к гражданам страны. В нем глава государства потребовал от Украины незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе, подчеркнув, что в противном случае Киев будет ответственен за возможное продолжение кровопролития.Путин назвал признание независимости ДНР и ЛНР давно назревшим решением и напомнил, что Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины, в том числе когда боролась за выполнение минских соглашений, но тщетно.21 февраля президент России подписал указы о признании ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам РФ обеспечить функции по поддержанию мира в республиках. Затем Путин, Пасечник и Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной. 22 февраля эти документы ратифицировали Госдума и Совет Федерации.24 февраля в ответ на просьбу руководства республик Донбасса о помощи Россия начала специальную военную операцию на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

