17 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи
17 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи - РИА Новости Крым, 21.02.2026
17 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи
Семнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более в связи с поздним прибытием туда самолетов, сообщили в сочинской авиагавани.
2026-02-21T14:39
2026-02-21T14:39
2026-02-21T14:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Семнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более в связи с поздним прибытием туда самолетов, сообщили в сочинской авиагавани.Как уточнили в аэропорту, временные ограничения воздушного пространства вводились в аэропортах Центральной России в течение последних суток. В связи с этим авиаперевозчики корректируют расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в Сочи.Погодные условия в аэропортах Московского авиаузла также оказали влияние на расписание полетов, кроме того отмечается, что некоторые задержки рейсов в Сочи возникали по производственным причинам у авиакомпаний.Сочинский аэропорт подчеркивает, что авиакомпании обеспечивают пассажиров задерживаемых рейсов всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, размещением в гостинице.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Семнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более в связи с поздним прибытием туда самолетов, сообщили в сочинской авиагавани.
"На 13.30 мск задержаны вылеты (более 2 часов) 17 рейсов в связи с поздним прибытием в аэропорт Сочи", - говорится в сообщении.
Как уточнили в аэропорту, временные ограничения воздушного пространства вводились в аэропортах Центральной России в течение последних суток. В связи с этим авиаперевозчики корректируют расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в Сочи.
Погодные условия в аэропортах Московского авиаузла также оказали влияние на расписание полетов, кроме того отмечается, что некоторые задержки рейсов в Сочи возникали по производственным причинам у авиакомпаний.
Сочинский аэропорт подчеркивает, что авиакомпании обеспечивают пассажиров задерживаемых рейсов всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, размещением в гостинице.
