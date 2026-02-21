Рейтинг@Mail.ru
17 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи - РИА Новости Крым, 21.02.2026
17 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи
17 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи - РИА Новости Крым, 21.02.2026
17 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи
Семнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более в связи с поздним прибытием туда самолетов, сообщили в сочинской авиагавани. РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T14:39
2026-02-21T14:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Семнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более в связи с поздним прибытием туда самолетов, сообщили в сочинской авиагавани.Как уточнили в аэропорту, временные ограничения воздушного пространства вводились в аэропортах Центральной России в течение последних суток. В связи с этим авиаперевозчики корректируют расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в Сочи.Погодные условия в аэропортах Московского авиаузла также оказали влияние на расписание полетов, кроме того отмечается, что некоторые задержки рейсов в Сочи возникали по производственным причинам у авиакомпаний.Сочинский аэропорт подчеркивает, что авиакомпании обеспечивают пассажиров задерживаемых рейсов всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, размещением в гостинице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи

Семнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи

14:39 21.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Семнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более в связи с поздним прибытием туда самолетов, сообщили в сочинской авиагавани.
"На 13.30 мск задержаны вылеты (более 2 часов) 17 рейсов в связи с поздним прибытием в аэропорт Сочи", - говорится в сообщении.
Как уточнили в аэропорту, временные ограничения воздушного пространства вводились в аэропортах Центральной России в течение последних суток. В связи с этим авиаперевозчики корректируют расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в Сочи.
Погодные условия в аэропортах Московского авиаузла также оказали влияние на расписание полетов, кроме того отмечается, что некоторые задержки рейсов в Сочи возникали по производственным причинам у авиакомпаний.
Сочинский аэропорт подчеркивает, что авиакомпании обеспечивают пассажиров задерживаемых рейсов всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, размещением в гостинице.
Лента новостейМолния