https://crimea.ria.ru/20260221/17-reysov-na-vylet-zaderzhivayutsya-v-aeroportu-sochi-1153394214.html

17 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи

17 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи - РИА Новости Крым, 21.02.2026

17 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи

Семнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более в связи с поздним прибытием туда самолетов, сообщили в сочинской авиагавани. РИА Новости Крым, 21.02.2026

2026-02-21T14:39

2026-02-21T14:39

2026-02-21T14:39

новости

сочи

аэропорт

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136063263_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a81d43a78c148c3f8d2dfc623253159b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Семнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более в связи с поздним прибытием туда самолетов, сообщили в сочинской авиагавани.Как уточнили в аэропорту, временные ограничения воздушного пространства вводились в аэропортах Центральной России в течение последних суток. В связи с этим авиаперевозчики корректируют расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в Сочи.Погодные условия в аэропортах Московского авиаузла также оказали влияние на расписание полетов, кроме того отмечается, что некоторые задержки рейсов в Сочи возникали по производственным причинам у авиакомпаний.Сочинский аэропорт подчеркивает, что авиакомпании обеспечивают пассажиров задерживаемых рейсов всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, размещением в гостинице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сочи, аэропорт, безопасность