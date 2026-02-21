https://crimea.ria.ru/20260221/17-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-azovskim-morem-1153389335.html
17 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
17 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 21.02.2026
17 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и еще четыре - над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны
2026-02-21T07:35
2026-02-21T07:35
2026-02-21T07:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и еще четыре - над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на пятницу, 20 февраля ВСУ совершили массированную атаку на Севастополь. Погиб 30-летний мужчина и ранена 90-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Вечером 20 февраля в городе дважды объявлялась воздушная тревога. Над Севастополем военные сбивали цели противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
07:35 21.02.2026