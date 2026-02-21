Рейтинг@Mail.ru
17 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260221/17-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-azovskim-morem-1153389335.html
17 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
17 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 21.02.2026
17 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и еще четыре - над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T07:35
2026-02-21T07:43
крым
срочные новости крыма
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
новости сво
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123217982_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe408a27e63a2a6025d47a5859f0490f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и еще четыре - над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на пятницу, 20 февраля ВСУ совершили массированную атаку на Севастополь. Погиб 30-летний мужчина и ранена 90-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Вечером 20 февраля в городе дважды объявлялась воздушная тревога. Над Севастополем военные сбивали цели противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260221/ataka-vsu-na-krasnodarskiy-kray-i-drugie-regiony-rossii---sbity-77-dronov-1153389197.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123217982_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87b2cfb0f88a8fa6b7da7c45d660630c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, срочные новости крыма, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, министерство обороны рф
17 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем

17 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем - Минобороны

07:35 21.02.2026 (обновлено: 07:43 21.02.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 13 украинских беспилотников над Крымом и еще четыре - над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Перехвачены и уничтожены 13 БПЛА – над территорией Республики Крым, четыре БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении военного ведомства.
В ночь на пятницу, 20 февраля ВСУ совершили массированную атаку на Севастополь. Погиб 30-летний мужчина и ранена 90-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Вечером 20 февраля в городе дважды объявлялась воздушная тревога. Над Севастополем военные сбивали цели противника.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работа пушечного модуля зенитно-ракетного комплекса Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
07:31
Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы России - сбиты 77 дронов
 
КрымСрочные новости КрымаНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:397 причин вкладываться в развитие эфиромасличной отрасли Крыма
08:10Спасатели нашли место крушения вертолета в Приамурье и тела трех погибших
07:4611 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии
07:3517 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
07:31Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы России - сбиты 77 дронов
07:24Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале 0:35
07:15От "Евромайдана" до СВО: хронология украинской катастрофы
07:004 года назад Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
00:01Снег и до +10: погодные финты в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 21 февраля
23:44Рейд в Севастополе открыли
23:29Губернаторы будут нести прямую ответственность за детский отдых - закон
23:18Ветераны СВО могут взять 35 дней отпуска без сохранения зарплаты - закон
23:07В Севастополе отбой воздушной тревоги
23:04Операторы будут прерывать связь по требованию ФСБ - Путин подписал закон
22:32Атаки ВСУ на Севастополь и трагедия на озере Байкал – главное за день
22:05Атака ВСУ на Краснодар – ранен мужчина
21:54Над Севастополем сбили две воздушные цели
21:52Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – эксперт
21:41Обломки дрона ВСУ упали в частном секторе в Краснодаре
Лента новостейМолния