11 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии

11 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии - РИА Новости Крым, 21.02.2026

11 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии

Одиннадцать человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Удмуртии, госпитализированы трое, один - в тяжелом состоянии, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости Крым, 21.02.2026

новости сво

удмуртия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

происшествия

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Одиннадцать человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Удмуртии, госпитализированы трое, один - в тяжелом состоянии, сообщает министерство здравоохранения региона."Сегодня ночью атаке подвергся один из объектов в республике. Медицинские работники немедленно пришли на помощь пострадавшим. С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое - два пациента в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под постоянным наблюдением врачей", - говорится в сообщении регионального минздрава.Как уточнили в министерстве, еще восемь пострадавших были осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение.

удмуртия

2026

Новости

новости сво, удмуртия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия, новости