11 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии
11 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии - РИА Новости Крым, 21.02.2026
11 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии
Одиннадцать человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Удмуртии, госпитализированы трое, один - в тяжелом состоянии, сообщает министерство здравоохранения
2026-02-21T07:46
2026-02-21T07:46
2026-02-21T07:46
новости сво
удмуртия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Одиннадцать человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Удмуртии, госпитализированы трое, один - в тяжелом состоянии, сообщает министерство здравоохранения региона."Сегодня ночью атаке подвергся один из объектов в республике. Медицинские работники немедленно пришли на помощь пострадавшим. С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое - два пациента в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под постоянным наблюдением врачей", - говорится в сообщении регионального минздрава.Как уточнили в министерстве, еще восемь пострадавших были осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение.
удмуртия
2026
11 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии
