Житель Калининграда обманом получил "херсонский" сертификат в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму суд обязал жителя Калининграда вернуть почти три миллиона рублей, полученных по жилищному сертификату для переселенцев из Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда."Кировский районный суд удовлетворил иск министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК о взыскании необоснованно полученной социальной выплаты и обязал взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 2 928 321 рубль, а также государственную пошлину в доход государства — 44 283 рубля", - говорится в сообщении.63-летний мужчина в ноябре 2022 года обратился в Минжкх как житель Херсона с заявлением о предоставлении ему выплаты на покупку жилья. Однако выяснилось, что с 2001 года он был зарегистрирован в Калининграде, и на момент обращения в 2022 году имел в этом городе постоянную регистрацию. С учета там он снялся только в мае 2024 года — уже после получения выплаты и покупки участка с домом в Кировском районе Крыма.На суде мужчина возражал против удовлетворения иска. В качестве аргументов привел принадлежавший ему земельный участок в Каховке, а также некогда проживавшего в области отца."Поскольку ответчик на момент обращения за выплатой был постоянно зарегистрирован в Калининграде, имел там недвижимость и не подтвердил факт постоянного проживания в Херсонской области, суд признал полученные им бюджетные средства неосновательным обогащением", - заключили в суде.Жилищные сертификаты могли получить граждане России, которые вынужденно покинули свои дома и квартиры в Херсоне и Херсонской области. Программа действовала до 2 апреля 2024 года. В Крыму жилищные сертификаты получили более 30 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, по этому показателю республика является лидером среди субъектов РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

