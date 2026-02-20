Рейтинг@Mail.ru
Житель Калининграда обманом получил "херсонский" сертификат в Крыму - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260220/zhitel-kaliningrada-obmanom-poluchil-khersonskiy-sertifikat-v-krymu-1153383040.html
Житель Калининграда обманом получил "херсонский" сертификат в Крыму
Житель Калининграда обманом получил "херсонский" сертификат в Крыму - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Житель Калининграда обманом получил "херсонский" сертификат в Крыму
В Крыму суд обязал жителя Калининграда вернуть почти три миллиона рублей, полученных по жилищному сертификату для переселенцев из Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T18:09
2026-02-20T18:09
крым
сертификат
жилищный сертификат
суд
кировский район крыма
кировский районный суд крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/05/1128002565_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_5dcd5acd4d5c092f9726136efced371b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму суд обязал жителя Калининграда вернуть почти три миллиона рублей, полученных по жилищному сертификату для переселенцев из Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда."Кировский районный суд удовлетворил иск министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК о взыскании необоснованно полученной социальной выплаты и обязал взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 2 928 321 рубль, а также государственную пошлину в доход государства — 44 283 рубля", - говорится в сообщении.63-летний мужчина в ноябре 2022 года обратился в Минжкх как житель Херсона с заявлением о предоставлении ему выплаты на покупку жилья. Однако выяснилось, что с 2001 года он был зарегистрирован в Калининграде, и на момент обращения в 2022 году имел в этом городе постоянную регистрацию. С учета там он снялся только в мае 2024 года — уже после получения выплаты и покупки участка с домом в Кировском районе Крыма.На суде мужчина возражал против удовлетворения иска. В качестве аргументов привел принадлежавший ему земельный участок в Каховке, а также некогда проживавшего в области отца."Поскольку ответчик на момент обращения за выплатой был постоянно зарегистрирован в Калининграде, имел там недвижимость и не подтвердил факт постоянного проживания в Херсонской области, суд признал полученные им бюджетные средства неосновательным обогащением", - заключили в суде.Жилищные сертификаты могли получить граждане России, которые вынужденно покинули свои дома и квартиры в Херсоне и Херсонской области. Программа действовала до 2 апреля 2024 года. В Крыму жилищные сертификаты получили более 30 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, по этому показателю республика является лидером среди субъектов РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
кировский район крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/05/1128002565_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1d1a2a06d98a693d3ac455ddf000fd94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сертификат, жилищный сертификат, суд, кировский район крыма, кировский районный суд крыма, новости крыма
Житель Калининграда обманом получил "херсонский" сертификат в Крыму

В Крыму осудили жителя Калининграда за аферу с "херсонским" сертификатом

18:09 20.02.2026
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВручение жилищных сертификатов переселенцам из Херсона в Невинномысске
Вручение жилищных сертификатов переселенцам из Херсона в Невинномысске - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму суд обязал жителя Калининграда вернуть почти три миллиона рублей, полученных по жилищному сертификату для переселенцев из Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.
"Кировский районный суд удовлетворил иск министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК о взыскании необоснованно полученной социальной выплаты и обязал взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 2 928 321 рубль, а также государственную пошлину в доход государства — 44 283 рубля", - говорится в сообщении.
63-летний мужчина в ноябре 2022 года обратился в Минжкх как житель Херсона с заявлением о предоставлении ему выплаты на покупку жилья. Однако выяснилось, что с 2001 года он был зарегистрирован в Калининграде, и на момент обращения в 2022 году имел в этом городе постоянную регистрацию. С учета там он снялся только в мае 2024 года — уже после получения выплаты и покупки участка с домом в Кировском районе Крыма.
"Ответчик являлся собственником нескольких объектов недвижимости в Калининградской области, право собственности на которые прекратил также после получения социальной выплаты", - уточнили в суде.
На суде мужчина возражал против удовлетворения иска. В качестве аргументов привел принадлежавший ему земельный участок в Каховке, а также некогда проживавшего в области отца.
"Поскольку ответчик на момент обращения за выплатой был постоянно зарегистрирован в Калининграде, имел там недвижимость и не подтвердил факт постоянного проживания в Херсонской области, суд признал полученные им бюджетные средства неосновательным обогащением", - заключили в суде.
Жилищные сертификаты могли получить граждане России, которые вынужденно покинули свои дома и квартиры в Херсоне и Херсонской области. Программа действовала до 2 апреля 2024 года.
В Крыму жилищные сертификаты получили более 30 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, по этому показателю республика является лидером среди субъектов РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСертификатЖилищный сертификатСудКировский район КрымаКировский районный суд КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:06Крымский мост сейчас – обстановка после ограничения движения
18:56Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на Севастополь
18:39Два человека погибли и трое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
18:26Участок дороги Ялта – Севастополь отремонтируют за 875 млн рублей
18:19Крымский мост открыли для транспорта
18:09Житель Калининграда обманом получил "херсонский" сертификат в Крыму
17:51Путин собрал Совбез по итогам трехсторонних переговоров с Украиной
17:46Крымский мост закрыт
17:46Воздушную тревогу в Севастополе отменили
17:28В Севастополе объявлена воздушная тревога
17:19У Развожаева появился новый заместитель
17:14Крымским медикам удалось сохранить зрение раненной на Херсонщине девочке
16:57Хищение денег на фортификациях в Курской области – суд вынес приговоры
16:41Подвиг начинается с человека: в Севастополе открылась выставка бойца СВО
16:27Понравились Путину: чем крымские лимоны могут стать для всей России
16:15Евросоюз и Украина тайно заключили пакт с венгерской оппозицией
16:06В трех селах под Симферополем на день отключат свет
15:55Украина готова к реальным компромиссам – Зеленский назвал условие
15:44В Керченском проливе не зафиксировано новых случаев выброса мазута
15:15Студент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве
Лента новостейМолния