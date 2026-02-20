https://crimea.ria.ru/20260220/zhitel-kaliningrada-obmanom-poluchil-khersonskiy-sertifikat-v-krymu-1153383040.html
Житель Калининграда обманом получил "херсонский" сертификат в Крыму
Житель Калининграда обманом получил "херсонский" сертификат в Крыму - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Житель Калининграда обманом получил "херсонский" сертификат в Крыму
В Крыму суд обязал жителя Калининграда вернуть почти три миллиона рублей, полученных по жилищному сертификату для переселенцев из Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T18:09
2026-02-20T18:09
2026-02-20T18:09
крым
сертификат
жилищный сертификат
суд
кировский район крыма
кировский районный суд крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/05/1128002565_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_5dcd5acd4d5c092f9726136efced371b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму суд обязал жителя Калининграда вернуть почти три миллиона рублей, полученных по жилищному сертификату для переселенцев из Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда."Кировский районный суд удовлетворил иск министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК о взыскании необоснованно полученной социальной выплаты и обязал взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 2 928 321 рубль, а также государственную пошлину в доход государства — 44 283 рубля", - говорится в сообщении.63-летний мужчина в ноябре 2022 года обратился в Минжкх как житель Херсона с заявлением о предоставлении ему выплаты на покупку жилья. Однако выяснилось, что с 2001 года он был зарегистрирован в Калининграде, и на момент обращения в 2022 году имел в этом городе постоянную регистрацию. С учета там он снялся только в мае 2024 года — уже после получения выплаты и покупки участка с домом в Кировском районе Крыма.На суде мужчина возражал против удовлетворения иска. В качестве аргументов привел принадлежавший ему земельный участок в Каховке, а также некогда проживавшего в области отца."Поскольку ответчик на момент обращения за выплатой был постоянно зарегистрирован в Калининграде, имел там недвижимость и не подтвердил факт постоянного проживания в Херсонской области, суд признал полученные им бюджетные средства неосновательным обогащением", - заключили в суде.Жилищные сертификаты могли получить граждане России, которые вынужденно покинули свои дома и квартиры в Херсоне и Херсонской области. Программа действовала до 2 апреля 2024 года. В Крыму жилищные сертификаты получили более 30 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, по этому показателю республика является лидером среди субъектов РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
кировский район крыма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/05/1128002565_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1d1a2a06d98a693d3ac455ddf000fd94.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сертификат, жилищный сертификат, суд, кировский район крыма, кировский районный суд крыма, новости крыма
Житель Калининграда обманом получил "херсонский" сертификат в Крыму
В Крыму осудили жителя Калининграда за аферу с "херсонским" сертификатом
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Крыму суд обязал жителя Калининграда вернуть почти три миллиона рублей, полученных по жилищному сертификату для переселенцев из Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.
"Кировский районный суд удовлетворил иск министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК о взыскании необоснованно полученной социальной выплаты и обязал взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 2 928 321 рубль, а также государственную пошлину в доход государства — 44 283 рубля", - говорится в сообщении.
63-летний мужчина в ноябре 2022 года обратился в Минжкх как житель Херсона с заявлением о предоставлении ему выплаты на покупку жилья. Однако выяснилось, что с 2001 года он был зарегистрирован в Калининграде, и на момент обращения в 2022 году имел в этом городе постоянную регистрацию. С учета там он снялся только в мае 2024 года — уже после получения выплаты и покупки участка с домом в Кировском районе Крыма.
"Ответчик являлся собственником нескольких объектов недвижимости в Калининградской области, право собственности на которые прекратил также после получения социальной выплаты", - уточнили в суде.
На суде мужчина возражал против удовлетворения иска. В качестве аргументов привел принадлежавший ему земельный участок в Каховке, а также некогда проживавшего в области отца.
"Поскольку ответчик на момент обращения за выплатой был постоянно зарегистрирован в Калининграде, имел там недвижимость и не подтвердил факт постоянного проживания в Херсонской области, суд признал полученные им бюджетные средства неосновательным обогащением", - заключили в суде.
Жилищные сертификаты могли получить граждане России, которые вынужденно покинули свои дома и квартиры в Херсоне и Херсонской области. Программа действовала до 2 апреля 2024 года.
В Крыму жилищные сертификаты получили
более 30 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, по этому показателю республика является лидером среди субъектов РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.