Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров по Украине
Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров по Украине
Владимир Зеленский рассчитывает, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится до конца февраля, и он будет "действительно... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T19:31
2026-02-20T19:31
украина
владимир зеленский
переговоры
политика
внешняя политика
новости
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский рассчитывает, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится до конца февраля, и он будет "действительно результативным". Об этом он заявил по итогам заслушивания доклада украинской переговорной группы.По его словам, Киев уже подготовил свои "ответы на наиболее сложные вопросы" перед следующей встречей и определил приоритеты для своей переговорной команды."Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату", - добавил он.Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам при условии остановки боевых действий "там, где стоим".17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.
2026
украина, владимир зеленский, переговоры, политика, внешняя политика, новости, в мире
Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров по Украине

Новый раунд переговоров по Украине может стать "действительно результативным" – Зеленский

19:31 20.02.2026
 
© AP Photo Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo Danylo Antoniuk
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский рассчитывает, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится до конца февраля, и он будет "действительно результативным". Об этом он заявил по итогам заслушивания доклада украинской переговорной группы.
"Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, Киев уже подготовил свои "ответы на наиболее сложные вопросы" перед следующей встречей и определил приоритеты для своей переговорной команды.
"Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату", - добавил он.
Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам при условии остановки боевых действий "там, где стоим".
17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переговоры в Женеве – на что надеется Зеленский и что будет дальше
Зеленский не хочет мира - Лавров
Переговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление
 
УкраинаВладимир ЗеленскийПереговорыПолитикаВнешняя политикаНовостиВ мире
 
