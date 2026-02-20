https://crimea.ria.ru/20260220/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-novom-raunde-peregovorov-po-ukraine-1153384115.html

Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский рассчитывает, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится до конца февраля, и он будет "действительно результативным". Об этом он заявил по итогам заслушивания доклада украинской переговорной группы.По его словам, Киев уже подготовил свои "ответы на наиболее сложные вопросы" перед следующей встречей и определил приоритеты для своей переговорной команды."Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату", - добавил он.Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам при условии остановки боевых действий "там, где стоим".17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Женеве – на что надеется Зеленский и что будет дальшеЗеленский не хочет мира - ЛавровПереговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление

