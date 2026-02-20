https://crimea.ria.ru/20260220/zastavlyali-est-steklo-v-krymu-napomnili-ob-uzhasakh-neonatsizma-na-ukraine-1153366118.html

Заставляли есть стекло: в Крыму напомнили об ужасах неонацизма на Украине

Заставляли есть стекло: в Крыму напомнили об ужасах неонацизма на Украине - РИА Новости Крым, 20.02.2026

Заставляли есть стекло: в Крыму напомнили об ужасах неонацизма на Украине

Нападение украинских неонацистов на крымчан, которые возвращались домой с "антимайдана" 20 февраля 2014 года, стало сигналом для жителей полуострова о... РИА Новости Крым, 20.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Нападение украинских неонацистов на крымчан, которые возвращались домой с "антимайдана" 20 февраля 2014 года, стало сигналом для жителей полуострова о невозможности оставаться в составе русофобской и неонацистской Украины. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.20 февраля 2014 года в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области боевики "евромайдана" совершили вооруженное нападение на колонну автобусов с крымчанами, которые возвращались из Киева после акции в поддержку конституционного строя."Наших активистов раздели на морозе, избивали и всячески унижали, заставляли есть разбитое стекло. Несколько человек были расстреляны в упор, а автобусы забросаны "коктейлями Молотова". За убегающими боевики гнались с собаками", – напомнил Константинов обстоятельства нападения.По его словам, именно это событие стало для крымчан сигналом о том, что власти на Украине больше нет, и только сами жители полуострова могут защитить свои семьи и свой полуостров. Сегодня этот эпизод служит напоминанием о том, от какой катастрофы удалось уберечь Крым, выбрав будущее вместе с РоссиейКабинет министров Украины 21 ноября 2013 года объявил о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.Кульминационной точкой конфликта стали дни 18-20 февраля 2014 года, когда столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля 2014 года в Киеве погибли 77 человек. Всего жертвами противостояния в столице Украины стали более 100 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала в Крым, затем на материковую часть России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия под Корсунь–Шевченковским: воспоминания очевидцевТочка отсчета: в Крыму назвали переломный момент в отношениях с КиевомТрагедия "евромайдана" – куда забрела Украина и есть ли обратный путь

