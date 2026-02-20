Рейтинг@Mail.ru
Япония намерена заключить мирный договор с Россией - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Япония намерена заключить мирный договор с Россией
Япония намерена заключить мирный договор с Россией - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Япония намерена заключить мирный договор с Россией
Японское правительство берет курс на мирное соглашение с Россией, несмотря на тяжелые отношения. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити во время... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Японское правительство берет курс на мирное соглашение с Россией, несмотря на тяжелые отношения. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити во время выступления с программной речью в нижней палате парламента, пишет РИА Новости.Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах. Москва настаивает, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению. Правительство Японии будет упорно добиваться взаимопонимания с РФ по территориальному вопросу, заявляла ранее Санаэ Такаити.В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
япония, россия, политика, новости
Япония намерена заключить мирный договор с Россией

Японское правительство берет курс на мирное соглашение с Россией – власти

09:11 20.02.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФлаги России и Японии
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Японское правительство берет курс на мирное соглашение с Россией, несмотря на тяжелые отношения. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити во время выступления с программной речью в нижней палате парламента, пишет РИА Новости.
"Отношения Японии и России находятся в тяжелом состоянии, но курс японского правительства на то, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор", - сказала Такаити.
Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах. Москва настаивает, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению. Правительство Японии будет упорно добиваться взаимопонимания с РФ по территориальному вопросу, заявляла ранее Санаэ Такаити.
В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса
Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ
Япония намерена решить территориальный вопрос с Россией - премьер
 
ЯпонияРоссияПолитикаНовости
 
