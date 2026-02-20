https://crimea.ria.ru/20260220/yaponiya-namerena-zaklyuchit-mirnyy-dogovor-s-rossiey-1153364559.html

Япония намерена заключить мирный договор с Россией

Япония намерена заключить мирный договор с Россией - РИА Новости Крым, 20.02.2026

Япония намерена заключить мирный договор с Россией

Японское правительство берет курс на мирное соглашение с Россией, несмотря на тяжелые отношения. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити во время... РИА Новости Крым, 20.02.2026

2026-02-20T09:11

2026-02-20T09:11

2026-02-20T09:11

япония

россия

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110156/00/1101560088_0:544:1728:1516_1920x0_80_0_0_aadee66dc8f0809c39c84576b5fc4bd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Японское правительство берет курс на мирное соглашение с Россией, несмотря на тяжелые отношения. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити во время выступления с программной речью в нижней палате парламента, пишет РИА Новости.Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах. Москва настаивает, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению. Правительство Японии будет упорно добиваться взаимопонимания с РФ по территориальному вопросу, заявляла ранее Санаэ Такаити.В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Японии признали правду о жителях Крыма и ДонбассаРоссия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФЯпония намерена решить территориальный вопрос с Россией - премьер

япония

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, россия, политика, новости