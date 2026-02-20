Рейтинг@Mail.ru
Взлом умных пылесосов: как обходить угрозы - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Взлом умных пылесосов: как обходить угрозы
2026-02-20T20:38
2026-02-20T20:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Обезопасить домашнюю сеть от попыток хакерских атак поможет новый пароль на роутере. Какие шаги нужно предпринять, чтобы заблокировать злоумышленникам доступ к вашим личным данным, РИА Новости Крым рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Злоумышленники научились взламывать умные пылесосы: пройдя через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, хакер может получить доступ ко всем устройствам в сети, рассказывал ранее эксперт компании F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин.При этом у многих людей установлены старые роутеры и прошивку в них мало кто обновляет, подчеркивает специалист. Кроме того, в большинстве случаев обыватели не меняют заводской пароль на устройстве."Кроме того, что старые роутеры со старой прошивкой могут иметь дыры просто в самом программном обеспечении, еще там установлены старые очень простые пароли. У новых роутеров прошивка лучше – они, как правило, идут с паролями более существенными. Но, люди, как правило, их тоже не меняют, и к ним тоже не так уж сложно подключиться со стороны", – поясняет инженер.Для того, чтобы защитить домашнюю сеть от внешних угроз эксперт советует обновить прошивку роутера и установить новый сложный пароль и на Wi-Fi, и на вход в устройство. Это могут сделать специалисты сервисных центров, однако тут есть угроза обмана – не все специалисты добросовестно, качественно и честно выполняют свою работу. В этой связи Артамонов советует повышать собственную компьютерную грамотность.И указывает последовательность несложных действий, благодаря которым уберечься от хакерских атак можно самостоятельно."В свойствах своего компьютера ищем "Сетевое соединение". Все наши компьютеры, которые от домашней сети подключаются к роутеру, получают адрес, и в настройках можно посмотреть адрес самого роутера. Вбиваем в нашем браузере, этот адрес, переходим по нему и попадаем на страничку "Управления роутером", – объясняет эксперт.
Взлом умных пылесосов: как обходить угрозы

Обезопасить домашнюю сеть от хакеров поможет новый пароль на роутере – инженер

20:38 20.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Обезопасить домашнюю сеть от попыток хакерских атак поможет новый пароль на роутере. Какие шаги нужно предпринять, чтобы заблокировать злоумышленникам доступ к вашим личным данным, РИА Новости Крым рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
Злоумышленники научились взламывать умные пылесосы: пройдя через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, хакер может получить доступ ко всем устройствам в сети, рассказывал ранее эксперт компании F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин.
"На самом деле пылесос – это только одно из устройств дома, которые через роутер подключаются к облаку и позволяют дистанционное управление через такое соединение. Вопрос в том, что хакеры могут получить доступ к вашим данным и потом использовать эту информацию незаконно, именно благодаря уязвимостям роутера", – констатирует Артамонов.
При этом у многих людей установлены старые роутеры и прошивку в них мало кто обновляет, подчеркивает специалист. Кроме того, в большинстве случаев обыватели не меняют заводской пароль на устройстве.
"Кроме того, что старые роутеры со старой прошивкой могут иметь дыры просто в самом программном обеспечении, еще там установлены старые очень простые пароли. У новых роутеров прошивка лучше – они, как правило, идут с паролями более существенными. Но, люди, как правило, их тоже не меняют, и к ним тоже не так уж сложно подключиться со стороны", – поясняет инженер.
Для того, чтобы защитить домашнюю сеть от внешних угроз эксперт советует обновить прошивку роутера и установить новый сложный пароль и на Wi-Fi, и на вход в устройство. Это могут сделать специалисты сервисных центров, однако тут есть угроза обмана – не все специалисты добросовестно, качественно и честно выполняют свою работу. В этой связи Артамонов советует повышать собственную компьютерную грамотность.
"Говоря словами "Алисы в Стране Чудес", здесь нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте. Раз мы живем в цифровой век, и вокруг нас огромное количество мошенников, то нужно поднимать свой уровень грамотности", – констатирует он.
И указывает последовательность несложных действий, благодаря которым уберечься от хакерских атак можно самостоятельно.
"В свойствах своего компьютера ищем "Сетевое соединение". Все наши компьютеры, которые от домашней сети подключаются к роутеру, получают адрес, и в настройках можно посмотреть адрес самого роутера. Вбиваем в нашем браузере, этот адрес, переходим по нему и попадаем на страничку "Управления роутером", – объясняет эксперт.
Далее потребуется ввести пароль. Если вы его не меняли, как правило, он написан на днище роутера. Дальше в настройках смотрим версию прошивки, дату, когда она была выпущена и задаем задачу обновить прошивку. Здесь же в настройках меняем пароль. Сильные пароли должны состоять из хаотического количества цифр, букв, знаков препинания, которые абсолютно ни на что не похожи, подчеркивает собеседник агентства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как обезопасить домашние камеры и видеорегистраторы от взлома хакерами
Хакерские атаки: как защититься от киберугроз
Рост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролей
 
