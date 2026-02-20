https://crimea.ria.ru/20260220/vsu-poteryali-15-milliona-chelovek-za-vremya-spetsoperatsii-1153361836.html

ВСУ потеряли 1,5 миллиона человек за время спецоперации

ВСУ потеряли 1,5 миллиона человек за время спецоперации

2026-02-20T00:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Потери украинской армии с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек, только за минувший год противник лишился 520 тысяч военных. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".По его словам, на сегодняшний день киевский режим значительно утратил возможность восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан. Количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза."Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск", - указал первый замначальника Генштаба ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

