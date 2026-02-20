ВСУ потеряли 1,5 миллиона человек за время спецоперации

Рейтинг@Mail.ru
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
генштаб мо рф
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Потери украинской армии с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек, только за минувший год противник лишился 520 тысяч военных. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".По его словам, на сегодняшний день киевский режим значительно утратил возможность восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан. Количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза."Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск", - указал первый замначальника Генштаба ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, генштаб мо рф, вооруженные силы россии
© AP Photo Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo Oleg Petrasiuk
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Потери украинской армии с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек, только за минувший год противник лишился 520 тысяч военных. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда".
"Их (ВСУ – ред.) потери в 2025 году составили около 6700 танков и боевых бронированных машин, более 12 тысяч орудий и минометов, а в живой силе – свыше 520 тысяч военнослужащих. Всего с начала специальной военной операции потери украинских войск превысили 1,5 миллиона человек", - сказал Рудской.
По его словам, на сегодняшний день киевский режим значительно утратил возможность восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан. Количество ежемесячно мобилизуемых в среднем уменьшилось почти в два раза.
"Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск", - указал первый замначальника Генштаба ВС РФ.
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОГенштаб МО РФВооруженные силы России
 
