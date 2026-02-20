https://crimea.ria.ru/20260220/vsu-atakovali-shkolu-v-energodare-vo-vremya-urokov-chto-izvestno-1153373978.html

ВСУ атаковали школу в Энергодаре во время уроков: что известно

ВСУ атаковали школу в Энергодаре во время уроков: что известно - РИА Новости Крым, 20.02.2026

ВСУ атаковали школу в Энергодаре во время уроков: что известно

ВСУ атаковали дронами школу №4 в Энергодаре, когда там проходили уроки, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 20.02.2026

2026-02-20T13:35

2026-02-20T13:35

2026-02-20T13:35

евгений балицкий

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

обстрелы всу

украина

россия

новости сво

энергодар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c662df362e242a9e4dab9ca21311980.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами школу №4 в Энергодаре, когда там проходили уроки, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, на момент удара в учреждении находились 600 учеников и 100 сотрудников. БПЛА врезался в дерево на территории школы, из-за чего в здании выбиты стекла и поврежден фасад. К счастью, удалось избежать травм и жертв – люди были эвакуированы.Накануне атаке украинскими беспилотниками подвергся Севастополь. В районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем было уничтожено пять воздушных целей. Позже стало известно, что погиб 30-летний мужчина, он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Кроме того, пострадала 90-етняя женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный обстрел Белгорода - часть города осталась без теплаНефтебаза горит в Псковской области после атаки БПЛАРакетная атака Белгородчины: есть пострадавшие и разрушены энергообъекты

запорожская область

украина

россия

энергодар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, украина, россия, новости сво, энергодар