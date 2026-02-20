https://crimea.ria.ru/20260220/vsu-atakovali-shkolu-v-energodare-vo-vremya-urokov-chto-izvestno-1153373978.html
ВСУ атаковали школу в Энергодаре во время уроков: что известно
ВСУ атаковали дронами школу №4 в Энергодаре, когда там проходили уроки, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами школу №4 в Энергодаре, когда там проходили уроки, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, на момент удара в учреждении находились 600 учеников и 100 сотрудников. БПЛА врезался в дерево на территории школы, из-за чего в здании выбиты стекла и поврежден фасад. К счастью, удалось избежать травм и жертв – люди были эвакуированы.Накануне атаке украинскими беспилотниками подвергся Севастополь. В районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем было уничтожено пять воздушных целей. Позже стало известно, что погиб 30-летний мужчина, он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Кроме того, пострадала 90-етняя женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный обстрел Белгорода - часть города осталась без теплаНефтебаза горит в Псковской области после атаки БПЛАРакетная атака Белгородчины: есть пострадавшие и разрушены энергообъекты
