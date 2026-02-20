Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали школу в Энергодаре во время уроков: что известно
ВСУ атаковали дронами школу №4 в Энергодаре, когда там проходили уроки, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами школу №4 в Энергодаре, когда там проходили уроки, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, на момент удара в учреждении находились 600 учеников и 100 сотрудников. БПЛА врезался в дерево на территории школы, из-за чего в здании выбиты стекла и поврежден фасад. К счастью, удалось избежать травм и жертв – люди были эвакуированы.Накануне атаке украинскими беспилотниками подвергся Севастополь. В районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем было уничтожено пять воздушных целей. Позже стало известно, что погиб 30-летний мужчина, он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Кроме того, пострадала 90-етняя женщина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами школу №4 в Энергодаре, когда там проходили уроки, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, на момент удара в учреждении находились 600 учеников и 100 сотрудников. БПЛА врезался в дерево на территории школы, из-за чего в здании выбиты стекла и поврежден фасад. К счастью, удалось избежать травм и жертв – люди были эвакуированы.
"Все обстоятельства этого преступления будут зафиксированы и переданы в соответствующие органы… Сохраняйте спокойствие. Ситуация находится под полным контролем экстренных служб. Прошу вас не поддаваться панике, не приближаться к месту работы оперативных групп и доверять только официальным источникам информации", – рассказал глава региона.
Накануне атаке украинскими беспилотниками подвергся Севастополь. В районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем было уничтожено пять воздушных целей. Позже стало известно, что погиб 30-летний мужчина, он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Кроме того, пострадала 90-етняя женщина.
