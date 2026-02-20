https://crimea.ria.ru/20260220/vs-rf-nanesli-massirovannyy-i-shest-gruppovykh-udarov-po-vpk-ukrainy-1153375276.html

Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины

министерство обороны рф

удары по украине

украина

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России за неделю в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Кроме того, поражены объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, вражеские склады ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбита центральная база ракетно-артиллерийского вооруженияМассированными ударами поражены предприятия и энергообъекты на УкраинеГрупповой удар нанесен по снабжающим ВСУ энергообъектам на Украине

украина

2026

Новости

