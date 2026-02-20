Рейтинг@Mail.ru
Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
Вооруженные Силы России за неделю в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России за неделю в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Кроме того, поражены объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, вражеские склады ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины

14:10 20.02.2026 (обновлено: 14:11 20.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России за неделю в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"С 14 по 20 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, поражены объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, вражеские склады ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
