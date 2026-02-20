https://crimea.ria.ru/20260220/vs-rf-nanesli-massirovannyy-i-shest-gruppovykh-udarov-po-vpk-ukrainy-1153375276.html
Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
Вооруженные Силы России за неделю в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T14:10
2026-02-20T14:10
2026-02-20T14:11
министерство обороны рф
удары по украине
украина
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012581_0:37:1754:1024_1920x0_80_0_0_6d70cbbd21ef85faa02a45d40b8cd8bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России за неделю в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Кроме того, поражены объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, вражеские склады ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбита центральная база ракетно-артиллерийского вооруженияМассированными ударами поражены предприятия и энергообъекты на УкраинеГрупповой удар нанесен по снабжающим ВСУ энергообъектам на Украине
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012581_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_f8b4797da24005dc4501b1cd9c5b1e09.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, удары по украине, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
Минобороны: ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
14:10 20.02.2026 (обновлено: 14:11 20.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России за неделю в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"С 14 по 20 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, поражены объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, вражеские склады ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: