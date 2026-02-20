Рейтинг@Mail.ru
Власти проверяют системы водоснабжения Алушты - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260220/vlasti-proveryayut-sistemy-vodosnabzheniya-alushty-1153373079.html
Власти проверяют системы водоснабжения Алушты
Власти проверяют системы водоснабжения Алушты - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Власти проверяют системы водоснабжения Алушты
В ближайшее время Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым проведет комплексную проверку всей системы переброски воды из... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T13:13
2026-02-20T13:13
новости крыма
водохранилища крыма
водохранилище
вода
вода крыма
вода в крыму
юрий гоцанюк
совет министров рк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/14/1153372963_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_a78427a38a76f4b918fb38375e92a266.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В ближайшее время Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым проведет комплексную проверку всей системы переброски воды из Кутузовского в Изобильненское водохранилище. Таким образом проверят надежность резервных мощностей для стабильного водоснабжения Алушты летом. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Он отметил, что главной задачей на сегодня является стабильное водоснабжение Алушты, особенно в пиковый летний период, когда потребление возрастает в разы.По его информации, параллельно ведется проектирование и подготовка к строительству Солнечногорского водохранилища на реке Улу-Узень Восточный — стратегического долгосрочного решения, которое позволит существенно укрепить водную безопасность Южнобережья.Ранее сообщалось, что два новых водохранилища в Крыму построят до 2030 года. Суммарный объем водоемов составит около 15 млн кубометров воды - с расчетом на прирост населения. Один из водоемов, объемом 8,6 млн кубических метров, расположится возле поселка Солнечногорское в городском округе Алушта.Также гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик отмечал, что важность строительства двух новых водохранилищ в Крыму трудно переоценить, учитывая особенности рельефа и климата Южнобережья полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Северо-Крымский канал готов к поступлению воды из ДнепраНасколько хватит запасов питьевой воды в КрымуВ Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/14/1153372963_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a403f14c32764582d04220dd387858b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, водохранилища крыма, водохранилище, вода, вода крыма, вода в крыму, юрий гоцанюк, совет министров рк
Власти проверяют системы водоснабжения Алушты

Власти Крыма готовят к лету резервные водоемы Алушты

13:13 20.02.2026
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВласти проверяют системы водоснабжения Алушты
Власти проверяют системы водоснабжения Алушты
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В ближайшее время Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым проведет комплексную проверку всей системы переброски воды из Кутузовского в Изобильненское водохранилище. Таким образом проверят надежность резервных мощностей для стабильного водоснабжения Алушты летом. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

"Необходимо выявить наиболее аварийные и уязвимые участки, а также подготовить расчет стоимости капитального ремонта тракта", - написал в своем Telegram-канале Гоцанюк.

Он отметил, что главной задачей на сегодня является стабильное водоснабжение Алушты, особенно в пиковый летний период, когда потребление возрастает в разы.
По его информации, параллельно ведется проектирование и подготовка к строительству Солнечногорского водохранилища на реке Улу-Узень Восточный — стратегического долгосрочного решения, которое позволит существенно укрепить водную безопасность Южнобережья.
Ранее сообщалось, что два новых водохранилища в Крыму построят до 2030 года. Суммарный объем водоемов составит около 15 млн кубометров воды - с расчетом на прирост населения. Один из водоемов, объемом 8,6 млн кубических метров, расположится возле поселка Солнечногорское в городском округе Алушта.
Также гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик отмечал, что важность строительства двух новых водохранилищ в Крыму трудно переоценить, учитывая особенности рельефа и климата Южнобережья полуострова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Северо-Крымский канал готов к поступлению воды из Днепра
Насколько хватит запасов питьевой воды в Крыму
В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения
 
Новости КрымаВодохранилища КрымаВодохранилищеВодаВода КрымаВода в КрымуЮрий ГоцанюкСовет министров РК
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:35ВСУ атаковали школу в Энергодаре во время уроков: что известно
13:20Продление санкций США против России – что ответили в Кремле
13:15В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш
13:13Власти проверяют системы водоснабжения Алушты
13:01"УАЗ" с туристами провалился под лед на Байкале – есть погибшие
12:55"Карты очень слабые": эксперт о первом заседании Совета мира
12:44От 14 см и не уродливые: в России утвердили ГОСТ на бананы
12:33Крымские авторы работают над написанием единого учебника по русскому
12:29В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых
12:12Купил себе машину: в Бахчисарае задержали пьяного подростка без прав
12:06Крымчане и севастопольцы оформили 85 тысяч Пушкинских карт в ВТБ
12:02На трассе "Новороссийск-Керчь" насмерть сбили женщину
11:56Раненный при ЧП в школе Пермского Края подросток пришел в сознание
11:44С воды и с воздуха: пропавших в Азовском море рыбаков ищут 8-й день
11:38Шквальный ветер идет на Крым
11:31С динозавром на гербе: интервью с главой администрации города Саки
11:24Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с отоплением в Алуште
11:12В Севастополе поймали любителя быстрых денег с партией наркотиков
11:04Наши защитники: в Ливадии открылась выставка военкора РИА Новости Крым
10:48На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции
Лента новостейМолния