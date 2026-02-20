https://crimea.ria.ru/20260220/vlasti-proveryayut-sistemy-vodosnabzheniya-alushty-1153373079.html

Власти проверяют системы водоснабжения Алушты

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В ближайшее время Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым проведет комплексную проверку всей системы переброски воды из Кутузовского в Изобильненское водохранилище. Таким образом проверят надежность резервных мощностей для стабильного водоснабжения Алушты летом. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Он отметил, что главной задачей на сегодня является стабильное водоснабжение Алушты, особенно в пиковый летний период, когда потребление возрастает в разы.По его информации, параллельно ведется проектирование и подготовка к строительству Солнечногорского водохранилища на реке Улу-Узень Восточный — стратегического долгосрочного решения, которое позволит существенно укрепить водную безопасность Южнобережья.Ранее сообщалось, что два новых водохранилища в Крыму построят до 2030 года. Суммарный объем водоемов составит около 15 млн кубометров воды - с расчетом на прирост населения. Один из водоемов, объемом 8,6 млн кубических метров, расположится возле поселка Солнечногорское в городском округе Алушта.Также гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик отмечал, что важность строительства двух новых водохранилищ в Крыму трудно переоценить, учитывая особенности рельефа и климата Южнобережья полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Северо-Крымский канал готов к поступлению воды из ДнепраНасколько хватит запасов питьевой воды в КрымуВ Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения

