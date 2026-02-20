https://crimea.ria.ru/20260220/veterany-svo-mogut-vzyat-35-dney-otpuska-bez-sokhraneniya-zarplaty---zakon-1153387660.html
Ветераны СВО могут взять 35 дней отпуска без сохранения зарплаты - закон
Ветераны СВО могут взять 35 дней отпуска без сохранения зарплаты - закон - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Ветераны СВО могут взять 35 дней отпуска без сохранения зарплаты - закон
Ветераны спецоперации теперь могут оформить отпуск без сохранения заработной платы длительностью до 35 дней в году. Соответствующий закон подписал президент РФ... РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T23:18
2026-02-20T23:18
2026-02-20T23:20
владимир путин (политик)
россия
закон и право
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_05623fb7540c200245f12a8d82929d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Ветераны спецоперации теперь могут оформить отпуск без сохранения заработной платы длительностью до 35 дней в году. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_84bb968fe079b8ad92949cbfc0a1d0a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, закон и право, общество, новости
Ветераны СВО могут взять 35 дней отпуска без сохранения зарплаты - закон
Путин подписал закон об отпуске для ветеранов СВО до 35 дней без сохранения зарплаты
23:18 20.02.2026 (обновлено: 23:20 20.02.2026)