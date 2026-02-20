https://crimea.ria.ru/20260220/veterany-svo-mogut-vzyat-35-dney-otpuska-bez-sokhraneniya-zarplaty---zakon-1153387660.html

Ветераны СВО могут взять 35 дней отпуска без сохранения зарплаты - закон

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Ветераны спецоперации теперь могут оформить отпуск без сохранения заработной платы длительностью до 35 дней в году. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

