Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными
Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными
Верховный суд США признал незаконным введение президентом Дональдом Трампом тарифов на основании федерального закона, предназначенного для ЧС национального... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд США признал незаконным введение президентом Дональдом Трампом тарифов на основании федерального закона, предназначенного для ЧС национального масштаба, сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.Суд заявил, что американский президент превысил свои полномочия, поскольку вводить импортные пошлины может исключительно Конгресс США. Трамп же неоднократно ранее заявлял, что может вводить пошлины без согласия законодательной власти, опираясь на закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года. Этот документ позволяет президенту после объявления чрезвычайного положения регулировать экономические операции, в том числе импорт.Глава Белого дома назвал это решение позором, указывает телеканал CNN.Решение Верховного суда США не распространяется на пошлины на импорт стали и алюминия, которые вводились на основании других законов, уточнило издание.
сша, пошлина, дональд трамп, в мире, экономика, политика, новости
Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд США признал незаконным введение президентом Дональдом Трампом тарифов на основании федерального закона, предназначенного для ЧС национального масштаба, сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.
"Считаем, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не наделяет президента таковыми на введение пошлин", – сказано в документе.
Суд заявил, что американский президент превысил свои полномочия, поскольку вводить импортные пошлины может исключительно Конгресс США.
Трамп же неоднократно ранее заявлял, что может вводить пошлины без согласия законодательной власти, опираясь на закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года. Этот документ позволяет президенту после объявления чрезвычайного положения регулировать экономические операции, в том числе импорт.
"Судьи вынесли решение 6-3 против тарифов Трампа, отклонив одно из самых спорных утверждений президента США о своих полномочиях в решении, имеющем серьезные последствия для мировой экономики", – резюмирует Reuters.
Глава Белого дома назвал это решение позором, указывает телеканал CNN.
Решение Верховного суда США не распространяется на пошлины на импорт стали и алюминия, которые вводились на основании других законов, уточнило издание.
