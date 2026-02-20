Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными

https://crimea.ria.ru/20260220/verkhovnyy-sud-ssha-priznal-poshliny-trampa-nezakonnymi-1153384914.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Верховный суд США признал незаконным введение президентом Дональдом Трампом тарифов на основании федерального закона, предназначенного для ЧС национального масштаба, сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.Суд заявил, что американский президент превысил свои полномочия, поскольку вводить импортные пошлины может исключительно Конгресс США. Трамп же неоднократно ранее заявлял, что может вводить пошлины без согласия законодательной власти, опираясь на закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года. Этот документ позволяет президенту после объявления чрезвычайного положения регулировать экономические операции, в том числе импорт.Глава Белого дома назвал это решение позором, указывает телеканал CNN.Решение Верховного суда США не распространяется на пошлины на импорт стали и алюминия, которые вводились на основании других законов, уточнило издание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую роль сыграет Россия в торговой войне Китая и США - мнениеТрамп вводит новые пошлины на товары из ЕвросоюзаОткажется ли Индия от российской нефти после сделки с США – мнение

