В трех селах под Симферополем на день отключат свет
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Жители трех сел под Симферополем в субботу на весь день останутся без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".По данным пресс-службы, отключения носят плановый характер и производятся в соответствии с графиком.21 февраля в период с 8:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в селе Белое-4, в садовых товариществах "Цветовод" и "Дельфин".Также света не будет на нескольких улицах, в детском саду, в сельском клубе и еще нескольких объектах в селе Верхнекурганное.Кроме того, в селе Нижнекурганное отключат от электроснабжения две улицы и несколько частных предприятий.
По данным пресс-службы, отключения носят плановый характер и производятся в соответствии с графиком.
21 февраля в период с 8:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в селе Белое-4, в садовых товариществах "Цветовод" и "Дельфин".
Также света не будет на нескольких улицах, в детском саду, в сельском клубе и еще нескольких объектах в селе Верхнекурганное.
Кроме того, в селе Нижнекурганное отключат от электроснабжения две улицы и несколько частных предприятий.
