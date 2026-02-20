Рейтинг@Mail.ru
В трех селах под Симферополем на день отключат свет - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260220/v-trekh-selakh-pod-simferopolem-na-den-otklyuchat-svet-1153379338.html
В трех селах под Симферополем на день отключат свет
В трех селах под Симферополем на день отключат свет - РИА Новости Крым, 20.02.2026
В трех селах под Симферополем на день отключат свет
Жители трех сел под Симферополем в субботу на весь день останутся без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T16:06
2026-02-20T16:06
крым
симферопольский район
электроэнергия
электросети крыма
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535456_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1858173ca5d3563c10d3d036ef76969.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Жители трех сел под Симферополем в субботу на весь день останутся без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".По данным пресс-службы, отключения носят плановый характер и производятся в соответствии с графиком.21 февраля в период с 8:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в селе Белое-4, в садовых товариществах "Цветовод" и "Дельфин".Также света не будет на нескольких улицах, в детском саду, в сельском клубе и еще нескольких объектах в селе Верхнекурганное.Кроме того, в селе Нижнекурганное отключат от электроснабжения две улицы и несколько частных предприятий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152535456_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e79406195e62bc8ca9276ecc7b8725f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферопольский район, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество
В трех селах под Симферополем на день отключат свет

В Симферопольском районе Крыма три села останутся без электричества в субботу

16:06 20.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ "Строитель"
Восстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ Строитель - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Жители трех сел под Симферополем в субботу на весь день останутся без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".
По данным пресс-службы, отключения носят плановый характер и производятся в соответствии с графиком.
21 февраля в период с 8:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в селе Белое-4, в садовых товариществах "Цветовод" и "Дельфин".
Также света не будет на нескольких улицах, в детском саду, в сельском клубе и еще нескольких объектах в селе Верхнекурганное.
Кроме того, в селе Нижнекурганное отключат от электроснабжения две улицы и несколько частных предприятий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСимферопольский районЭлектроэнергияЭлектросети КрымаОтключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:28В Севастополе объявлена воздушная тревога
17:19У Развожаева появился новый заместитель
17:14Крымским медикам удалось сохранить зрение раненной на Херсонщине девочке
16:57Хищение денег на фортификациях в Курской области – суд вынес приговоры
16:41Подвиг начинается с человека: в Севастополе открылась выставка бойца СВО
16:27Понравились Путину: чем крымские лимоны могут стать для всей России
16:15Евросоюз и Украина тайно заключили пакт с венгерской оппозицией
16:06В трех селах под Симферополем на день отключат свет
15:55Украина готова к реальным компромиссам – Зеленский назвал условие
15:44В Керченском проливе не зафиксировано новых случаев выброса мазута
15:15Студент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве
15:10Произойдет ли смена власти на Украине – мнение
14:55На Байкале обнаружили тела семи туристов
14:45Роскомнадзор: с помощью Telegram распространяют персональные данные людей
14:37Страшные потери Киева - данные за неделю
14:10Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
13:50Массированная атака на Запорожскую область – регион частично обесточен
13:35ВСУ атаковали школу в Энергодаре во время уроков: что известно
13:20Продление санкций США против России – что ответили в Кремле
13:15В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш
Лента новостейМолния