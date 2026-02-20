Рейтинг@Mail.ru
В Сочи в пятницу будут стрелять - РИА Новости Крым, 20.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260220/v-sochi-v-pyatnitsu-budut-strelyat-1153364315.html
В Сочи в пятницу будут стрелять
В Сочи в пятницу будут стрелять - РИА Новости Крым, 20.02.2026
В Сочи в пятницу будут стрелять
В Сочи в пятницу военные в течение дня будут проводить учения со стрельбой. Об этом информирует пресс-служба администрации курорта. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T08:57
2026-02-20T08:57
сочи
краснодарский край
стрельба
безопасность
новости
учения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148598079_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_da892a89e6900829667603fd15bc2a46.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Сочи в пятницу военные в течение дня будут проводить учения со стрельбой. Об этом информирует пресс-служба администрации курорта.Перед их началом граждан оповестят с помощью громкоговорителей. Гостей и жителей города просят сохранять спокойствие.В Крыму, Севастополе и на Кубани регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Сочи в пятницу будут стрелять

08:57 20.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Сочи в пятницу военные в течение дня будут проводить учения со стрельбой. Об этом информирует пресс-служба администрации курорта.
"20 февраля с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 22:00 в акватории Морского порта Сочи состоятся учебные стрельбы", – сказано в сообщении.
Перед их началом граждан оповестят с помощью громкоговорителей. Гостей и жителей города просят сохранять спокойствие.
В Крыму, Севастополе и на Кубани регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
