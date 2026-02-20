https://crimea.ria.ru/20260220/v-sochi-v-pyatnitsu-budut-strelyat-1153364315.html
В Сочи в пятницу будут стрелять
В Сочи в пятницу военные в течение дня будут проводить учения со стрельбой. Об этом информирует пресс-служба администрации курорта. РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Сочи в пятницу военные в течение дня будут проводить учения со стрельбой. Об этом информирует пресс-служба администрации курорта.Перед их началом граждан оповестят с помощью громкоговорителей. Гостей и жителей города просят сохранять спокойствие.В Крыму, Севастополе и на Кубани регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
