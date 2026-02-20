https://crimea.ria.ru/20260220/v-simferopole-otkryli-novyy-zal-dlya-greko-rimskoy-borby-1153385380.html
В Симферополе открыли новый зал для греко-римской борьбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе на базе спортивной школы №3 появился новый зал для греко-римской борьбы для детей. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По данным Афанасьева, сейчас в секции греко-римской борьбы занимаются более 140 спортсменов. Дети занимают призовые места на турнирах и первенствах разных уровней. "С открытием нового зала начинается новая страница в истории спортивной школы", - убежден он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спортсмены заработали больше двух тысяч медалей за 2025 годКрымчанин победил на чемпионате России по пара-армрестлингуКрымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе
