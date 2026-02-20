Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе открыли новый зал для греко-римской борьбы - РИА Новости Крым, 20.02.2026
В Симферополе открыли новый зал для греко-римской борьбы
В Симферополе открыли новый зал для греко-римской борьбы - РИА Новости Крым, 20.02.2026
В Симферополе открыли новый зал для греко-римской борьбы
В Симферополе на базе спортивной школы №3 появился новый зал для греко-римской борьбы для детей. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил... РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе на базе спортивной школы №3 появился новый зал для греко-римской борьбы для детей. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По данным Афанасьева, сейчас в секции греко-римской борьбы занимаются более 140 спортсменов. Дети занимают призовые места на турнирах и первенствах разных уровней. "С открытием нового зала начинается новая страница в истории спортивной школы", - убежден он.
Новости
В Симферополе открыли новый зал для греко-римской борьбы

В Симферополе на базе спортивной школы открыли новый зал для греко-римской борьбы

20:19 20.02.2026
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе на базе спортивной школы открыли новый зал для греко-римской борьбы
В Симферополе на базе спортивной школы открыли новый зал для греко-римской борьбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе на базе спортивной школы №3 появился новый зал для греко-римской борьбы для детей. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"В Симферополе открыт новый современный зал для отделения греко-римской борьбы на базе нашей спортивной школы № 3. Объект создан в рамках инвестиционного проекта", - сообщил он в Telegram.
По данным Афанасьева, сейчас в секции греко-римской борьбы занимаются более 140 спортсменов. Дети занимают призовые места на турнирах и первенствах разных уровней.
"С открытием нового зала начинается новая страница в истории спортивной школы", - убежден он.
