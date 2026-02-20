В Севастополе поймали любителя быстрых денег с партией наркотиков

Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20260220/v-sevastopole-poymali-lyubitelya-bystrykh-deneg-s-partiey-narkotikov-1153367075.html
В Севастополе задержали 33-летнего местного жителя, пытавшегося заработать на распространении запрещенных веществ, сообщают в полиции города.
2026-02-20T11:12
2026-02-20T11:12
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303285_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f70023cb7336429ed6d26387b2afb018.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 33-летнего местного жителя, пытавшегося заработать на распространении запрещенных веществ, сообщают в полиции города.По данным правоохранительных органов, подозреваемый откликнулся на вакансию с обещанием легкого заработка в интернете. Но долго беззаботно работать не вышло – в разгар одного из "рабочих дней", когда мужчина направлялся делать закладки, его задержали.В итоге вместо быстрого дохода мужчина получил перспективу длительного тюремного срока. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".Ранее сообщалось, что полкилограмма запрещенных веществ обнаружили у жителя Сакского района Крыма. Мужчину подозревают в попытке распространения наркотиков, ему грозит до 15 лет заключения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троих севастопольцев осудили за "тайник" с крупной партией наркотиковВ Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики""Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"
11:12 20.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 33-летнего местного жителя, пытавшегося заработать на распространении запрещенных веществ, сообщают в полиции города.
По данным правоохранительных органов, подозреваемый откликнулся на вакансию с обещанием легкого заработка в интернете. Но долго беззаботно работать не вышло – в разгар одного из "рабочих дней", когда мужчина направлялся делать закладки, его задержали.
"При себе курьер имел 14 полиэтиленовых свертков, полностью готовых к реализации. Экспертиза показала, что внутри – a-PVP общей массой более 12 граммов", – рассказали в полиции.
В итоге вместо быстрого дохода мужчина получил перспективу длительного тюремного срока. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".
Ранее сообщалось, что полкилограмма запрещенных веществ обнаружили у жителя Сакского района Крыма. Мужчину подозревают в попытке распространения наркотиков, ему грозит до 15 лет заключения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Троих севастопольцев осудили за "тайник" с крупной партией наркотиков
В Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики"
"Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"
 
