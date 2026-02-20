Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 20.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260220/v-sevastopole-povtorno-obyavili-vozdushnuyu-trevogu-1153386313.html
В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 20.02.2026
В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
В Севастополе снова объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе снова объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены вечером в пятницу в городе включают уже второй. раз. В первый раз тревогу объявили в 17:28. Они звучали около 20 минут.Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям города надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, новости севастополя, михаил развожаев
В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу

В Севастополе второй раз за вечер объявлена воздушная тревога

21:27 20.02.2026 (обновлено: 21:30 20.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе снова объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.
Сирены вечером в пятницу в городе включают уже второй. раз. В первый раз тревогу объявили в 17:28. Они звучали около 20 минут.
Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям города надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.
Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
