В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
2026-02-20T21:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе снова объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены вечером в пятницу в городе включают уже второй. раз. В первый раз тревогу объявили в 17:28. Они звучали около 20 минут.Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям города надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:27 20.02.2026 (обновлено: 21:30 20.02.2026)