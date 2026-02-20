Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 20.02.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 20.02.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили действие воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили действие воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В городе воздушная тревога была объявлена в 21:26. В этот период военные сбили две воздушные цели.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: женский голос сообщает об отбое тревоги, звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

23:07 20.02.2026 (обновлено: 23:10 20.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили действие воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В городе воздушная тревога была объявлена в 21:26. В этот период военные сбили две воздушные цели.
"Отбой воздушной тревоги", – проинформировал Развожаев.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: женский голос сообщает об отбое тревоги, звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
