https://crimea.ria.ru/20260220/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1153385669.html
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 20.02.2026
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе вечером в пятницу катера и паромы приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T20:28
2026-02-20T20:28
2026-02-20T20:29
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
логистика
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу катера и паромы приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Они отправляются с площадей Нахимова и Захарова, добавили в дептрансе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_4caa2bb8492506757c62ec3ccba231cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, логистика, новости севастополя
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд
20:28 20.02.2026 (обновлено: 20:29 20.02.2026)