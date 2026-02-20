Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 20.02.2026
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 20.02.2026
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе вечером в пятницу катера и паромы приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T20:28
2026-02-20T20:29
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу катера и паромы приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Они отправляются с площадей Нахимова и Захарова, добавили в дептрансе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, логистика, новости севастополя
В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

20:28 20.02.2026 (обновлено: 20:29 20.02.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу катера и паромы приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
Для горожан организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Они отправляются с площадей Нахимова и Захарова, добавили в дептрансе.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
