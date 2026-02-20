https://crimea.ria.ru/20260220/v-rossii-s-nachala-goda-iz-za-snega-obrushilis-bolshe-120-krysh-1153372791.html
В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Из-за высокой снежной нагрузки больше 120 кровель зданий обрушились с начала 2026 года в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.По данным ведомства, чаще всего случаи фиксировали в Центральном и Приволжском федеральных округах. Некоторые из них привели к травмам и даже смертям.В министерстве подчеркнули, что сформировавшийся за эту зиму запас снега на крышах создает повышенную нагрузку на конструкции сооружений, что и приводит к обвалам кровли или самого покрова и льда."МЧС России призывает собственников зданий, арендаторов, управляющие компании и органы местного самоуправления своевременно очищать кровли от снежных навесов, а желоба и свесы - от наледи и сосулек. Населению рекомендуется не заходить в опасные зоны, обозначенные сигнальными ограждениями, избегать нахождения под снежными навесами, своевременно проводить очистку кровель в частных домовладениях", – заключили в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове15 человек пострадали и 2 погибли при падении снега с крыш с начала годаРебенка и мужчину насмерть завалило снегом в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Из-за высокой снежной нагрузки больше 120 кровель зданий обрушились с начала 2026 года в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
"С начала года зарегистрировано более 120 подобных случаев, из них 60 произошли за последнюю неделю. Инциденты зафиксированы на производственных объектах, в жилом фонде, а также на объектах социальной и культурной инфраструктуры - в том числе в школах, на спортивных сооружениях и в многоквартирных домах", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, чаще всего случаи фиксировали в Центральном и Приволжском федеральных округах. Некоторые из них привели к травмам и даже смертям.
В министерстве подчеркнули, что сформировавшийся за эту зиму запас снега на крышах создает повышенную нагрузку на конструкции сооружений, что и приводит к обвалам кровли или самого покрова и льда.
"МЧС России призывает собственников зданий, арендаторов, управляющие компании и органы местного самоуправления своевременно очищать кровли от снежных навесов, а желоба и свесы - от наледи и сосулек. Населению рекомендуется не заходить в опасные зоны, обозначенные сигнальными ограждениями, избегать нахождения под снежными навесами, своевременно проводить очистку кровель в частных домовладениях", – заключили в МЧС.
