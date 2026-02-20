Рейтинг@Mail.ru
В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш - РИА Новости Крым, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260220/v-rossii-s-nachala-goda-iz-za-snega-obrushilis-bolshe-120-krysh-1153372791.html
В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш
В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш - РИА Новости Крым, 20.02.2026
В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш
Из-за высокой снежной нагрузки больше 120 кровель зданий обрушились с начала 2026 года в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. РИА Новости Крым, 20.02.2026
2026-02-20T13:15
2026-02-20T13:15
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
россия
происшествия
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153208051_0:44:800:494_1920x0_80_0_0_7533e04cc9b68428c230e2252a4569c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Из-за высокой снежной нагрузки больше 120 кровель зданий обрушились с начала 2026 года в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.По данным ведомства, чаще всего случаи фиксировали в Центральном и Приволжском федеральных округах. Некоторые из них привели к травмам и даже смертям.В министерстве подчеркнули, что сформировавшийся за эту зиму запас снега на крышах создает повышенную нагрузку на конструкции сооружений, что и приводит к обвалам кровли или самого покрова и льда."МЧС России призывает собственников зданий, арендаторов, управляющие компании и органы местного самоуправления своевременно очищать кровли от снежных навесов, а желоба и свесы - от наледи и сосулек. Населению рекомендуется не заходить в опасные зоны, обозначенные сигнальными ограждениями, избегать нахождения под снежными навесами, своевременно проводить очистку кровель в частных домовладениях", – заключили в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове15 человек пострадали и 2 погибли при падении снега с крыш с начала годаРебенка и мужчину насмерть завалило снегом в Москве
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153208051_42:0:759:538_1920x0_80_0_0_15e235d128e3b2982cf1ecb489d57c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), россия, происшествия, новости, безопасность
В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш

В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш - МЧС

13:15 20.02.2026
 
© СК РФМужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области
Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Тамбовской области
© СК РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Из-за высокой снежной нагрузки больше 120 кровель зданий обрушились с начала 2026 года в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
"С начала года зарегистрировано более 120 подобных случаев, из них 60 произошли за последнюю неделю. Инциденты зафиксированы на производственных объектах, в жилом фонде, а также на объектах социальной и культурной инфраструктуры - в том числе в школах, на спортивных сооружениях и в многоквартирных домах", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, чаще всего случаи фиксировали в Центральном и Приволжском федеральных округах. Некоторые из них привели к травмам и даже смертям.
В министерстве подчеркнули, что сформировавшийся за эту зиму запас снега на крышах создает повышенную нагрузку на конструкции сооружений, что и приводит к обвалам кровли или самого покрова и льда.
"МЧС России призывает собственников зданий, арендаторов, управляющие компании и органы местного самоуправления своевременно очищать кровли от снежных навесов, а желоба и свесы - от наледи и сосулек. Населению рекомендуется не заходить в опасные зоны, обозначенные сигнальными ограждениями, избегать нахождения под снежными навесами, своевременно проводить очистку кровель в частных домовладениях", – заключили в МЧС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове
15 человек пострадали и 2 погибли при падении снега с крыш с начала года
Ребенка и мужчину насмерть завалило снегом в Москве
 
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)РоссияПроисшествияНовостиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:35ВСУ атаковали школу в Энергодаре во время уроков: что известно
13:20Продление санкций США против России – что ответили в Кремле
13:15В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш
13:13Власти проверяют системы водоснабжения Алушты
13:01"УАЗ" с туристами провалился под лед на Байкале – есть погибшие
12:55"Карты очень слабые": эксперт о первом заседании Совета мира
12:44От 14 см и не уродливые: в России утвердили ГОСТ на бананы
12:33Крымские авторы работают над написанием единого учебника по русскому
12:29В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых
12:12Купил себе машину: в Бахчисарае задержали пьяного подростка без прав
12:06Крымчане и севастопольцы оформили 85 тысяч Пушкинских карт в ВТБ
12:02На трассе "Новороссийск-Керчь" насмерть сбили женщину
11:56Раненный при ЧП в школе Пермского Края подросток пришел в сознание
11:44С воды и с воздуха: пропавших в Азовском море рыбаков ищут 8-й день
11:38Шквальный ветер идет на Крым
11:31С динозавром на гербе: интервью с главой администрации города Саки
11:24Прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с отоплением в Алуште
11:12В Севастополе поймали любителя быстрых денег с партией наркотиков
11:04Наши защитники: в Ливадии открылась выставка военкора РИА Новости Крым
10:48На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции
Лента новостейМолния