В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш

В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш - РИА Новости Крым, 20.02.2026

В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крыш

Из-за высокой снежной нагрузки больше 120 кровель зданий обрушились с начала 2026 года в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Из-за высокой снежной нагрузки больше 120 кровель зданий обрушились с начала 2026 года в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.По данным ведомства, чаще всего случаи фиксировали в Центральном и Приволжском федеральных округах. Некоторые из них привели к травмам и даже смертям.В министерстве подчеркнули, что сформировавшийся за эту зиму запас снега на крышах создает повышенную нагрузку на конструкции сооружений, что и приводит к обвалам кровли или самого покрова и льда."МЧС России призывает собственников зданий, арендаторов, управляющие компании и органы местного самоуправления своевременно очищать кровли от снежных навесов, а желоба и свесы - от наледи и сосулек. Населению рекомендуется не заходить в опасные зоны, обозначенные сигнальными ограждениями, избегать нахождения под снежными навесами, своевременно проводить очистку кровель в частных домовладениях", – заключили в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове15 человек пострадали и 2 погибли при падении снега с крыш с начала годаРебенка и мужчину насмерть завалило снегом в Москве

