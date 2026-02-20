https://crimea.ria.ru/20260220/v-priamure-propal-vertolet-s-passazhirami--chto-izvestno-1153363269.html

В Приамурье пропал вертолет с пассажирами – что известно

В Приамурье пропал вертолет с пассажирами – что известно - РИА Новости Крым, 20.02.2026

В Приамурье пропал вертолет с пассажирами – что известно

Вертолет Robinson пропал в Амурской области. Как сообщили в региональном правительстве, на борту находились три человека. РИА Новости Крым, 20.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Вертолет Robinson пропал в Амурской области. Как сообщили в региональном правительстве, на борту находились три человека.По данным МЧС ЧП произошло в Ромненском муниципальном округе. Вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка и пропал в пути следования. Для проведения поисково-спасательных работ из Благовещенска к месту происшествия прибыли спасатели, уточнили в чрезвычайном ведомстве.Как пишет РИА Новости со ссылкой на Амурский центр гражданской защитой пожарной безопасности, пропавший вертолет принадлежит лесозаготовительным службам. По факту исчезновения Следком возбудил уголовное дело"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц)", – сообщили в Восточном межрегиональном следственном управленим на транспорте СК РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поиски пропавших рыбаков в Азовском море теперь ведут и с воздухаКрушение вертолета в Дагестане – прокуратура ведет проверкуСамолет с 40 пассажирами пропал с радаров в Приамурье

