В Москве высота снежного покрова побила 70-летний рекорд

Циклон "Валли" принес в Москву рекордные снегопады – снежный покров достиг высоты в 80 сантиметров. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник кафедры... РИА Новости Крым, 20.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Циклон "Валли" принес в Москву рекордные снегопады – снежный покров достиг высоты в 80 сантиметров. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, кандидат географических наук Михаил Локощенко.Снег в Москве шел весь день 19 февраля и закончился лишь к утру пятницы. За сутки в регионе выпало 24,4 мм осадков, что, по словам специаиста, одно из наибольших значений с 1954 года наблюдений.Еще более впечатляющей стала максимальная высота снежного покрова в столице, которая к пятнице достигла 80 сантиметров, отметил он.По его словам, в центре Москвы высота сугробов была в этот день не намного меньше – 77 сантиметров. До сегодняшнего дня абсолютный рекорд в 77 см был установлен 26 марта 2013 года, добавил эксперт.Прошедший небывалый снегопад, по мнению синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. Его последствия коммунальщики устраняют с ночи, задействовав весь парк спецтехники, а также максимальное число сотрудников экстренных служб и крупных инженерных компаний.В Крыму 20 февраля МЧС вновь объявили штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России с начала года из-за снега обрушились больше 120 крышЛавина сошла на кемпинги в Карачаево-ЧеркесииШквальный ветер идет на Крым

