В Москве высота снежного покрова побила 70-летний рекорд - РИА Новости Крым, 20.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Циклон "Валли" принес в Москву рекордные снегопады – снежный покров достиг высоты в 80 сантиметров. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, кандидат географических наук Михаил Локощенко.Снег в Москве шел весь день 19 февраля и закончился лишь к утру пятницы. За сутки в регионе выпало 24,4 мм осадков, что, по словам специаиста, одно из наибольших значений с 1954 года наблюдений.Еще более впечатляющей стала максимальная высота снежного покрова в столице, которая к пятнице достигла 80 сантиметров, отметил он.По его словам, в центре Москвы высота сугробов была в этот день не намного меньше – 77 сантиметров. До сегодняшнего дня абсолютный рекорд в 77 см был установлен 26 марта 2013 года, добавил эксперт.Прошедший небывалый снегопад, по мнению синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. Его последствия коммунальщики устраняют с ночи, задействовав весь парк спецтехники, а также максимальное число сотрудников экстренных служб и крупных инженерных компаний.В Крыму 20 февраля МЧС вновь объявили штормовое предупреждение.
В Москве высота снежного покрова побила 70-летний рекорд

В Москве высота снежного покрова после циклона "Валли" достигла рекордных 80 сантиметров

20:57 20.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Циклон "Валли" принес в Москву рекордные снегопады – снежный покров достиг высоты в 80 сантиметров. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, кандидат географических наук Михаил Локощенко.
Снег в Москве шел весь день 19 февраля и закончился лишь к утру пятницы. За сутки в регионе выпало 24,4 мм осадков, что, по словам специаиста, одно из наибольших значений с 1954 года наблюдений.
Еще более впечатляющей стала максимальная высота снежного покрова в столице, которая к пятнице достигла 80 сантиметров, отметил он.
"Метеорологической обсерваторией МГУ отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений", – рассказал Локощенко РИА Новости.
По его словам, в центре Москвы высота сугробов была в этот день не намного меньше – 77 сантиметров. До сегодняшнего дня абсолютный рекорд в 77 см был установлен 26 марта 2013 года, добавил эксперт.
Прошедший небывалый снегопад, по мнению синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. Его последствия коммунальщики устраняют с ночи, задействовав весь парк спецтехники, а также максимальное число сотрудников экстренных служб и крупных инженерных компаний.
В Крыму 20 февраля МЧС вновь объявили штормовое предупреждение.
